Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται στα Τρίκαλα, με το πρώτο φως της ημέρας να αποκαλύπτει μέσω drone το μέγεθος της καταστροφής στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα. Οι αεροφωτογραφίες δείχνουν το κεντρικό κτήριο στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας να έχει κοπεί στα δύο, με την πτέρυγα όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη να έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών και στάχτης.

Ο απολογισμός παραμένει δραματικός: τέσσερις γυναίκες εντοπίστηκαν απανθρακωμένες στο υπόγειο του εργοστασίου, στο «σημείο μηδέν» της έκρηξης, ενώ οι διασώστες της ΕΜΑΚ δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό μίας ακόμη εργάτριας που αγνοείται.

Τα νέα δεδομένα από το σημείο:

Τα νέα δεδομένα από το σημείο:

Drone Footage : Τα πλάνα δείχνουν την ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας παραγωγής. Το θερμικό φορτίο παραμένει τεράστιο λόγω των αποθηκευμένων εύφλεκτων υλικών, δυσκολεύοντας την πλήρη κατάσβεση.



Κατάσταση Τραυματιών : Πέντε εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Τρικάλων. Ευτυχώς, η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή και δεν εμπνέει ανησυχία, παρά το σοκ που έχουν υποστεί.



Το χρονικό της κόλασης: Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα στο υπόγειο. Την ώρα εκείνη, 13 άτομα βρίσκονταν στη βάρδια, με τις 5 γυναίκες να βρίσκονται ακριβώς δίπλα στο σημείο της πυρκαγιάς.

Η επόμενη μέρα:

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) βρίσκεται ήδη στο σημείο. Οι έρευνες εστιάζουν στους φούρνους που λειτουργούσαν σε 24ωρη βάση, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων έχουν κληθεί για τη δύσκολη διαδικασία της ταυτοποίησης. Η εταιρεία παραμένει κλειστή, με τη διοίκηση να δηλώνει πως "προέχει μόνο η στήριξη των ανθρώπων μας".

