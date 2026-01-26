Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες επιβεβαιώνουν πως τέσσερις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά την ισχυρή έκρηξη και την πυρκαγιά που ισοπέδωσε τις εγκαταστάσεις τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01). Οι πυροσβέστες εντόπισαν τις τρεις πρώτες εργαζόμενες απανθρακωμένες στο υπόγειο, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε και τέταρτη σορός, την ώρα που η αγωνία κορυφώνεται για μία ακόμη αγνοούμενη.

Η εικόνα από το σημείο θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που το κτίριο κυριολεκτικά διχοτομήθηκε, με τη στέγη να καταρρέει πάνω στους εργαζόμενους της νυχτερινής βάρδιας. Μάρτυρες περιγράφουν σκηνές απόλυτου τρόμου, αναφέροντας ότι τέσσερα άτομα εκτινάχθηκαν έξω από το εργοστάσιο από τη δύναμη του ωστικού κύματος.

Τα τελευταία δεδομένα από το σημείο:

Θύματα & Τραυματίες: 4 νεκρές γυναίκες, 1 αγνοούμενη και 6 τραυματίες που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Τρικάλων.



Τα αίτια: Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο διαρροής προπανίου κοντά στους φούρνους παραγωγής, ωστόσο η ΔΑΕΕ ερευνά γιατί στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν καταγεγραμμένες δεξαμενές υγραερίου.



Η καταστροφή: Το παλαιότερο κτίριο της μονάδας έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ η πυρκαγιά παραμένει δύσκολο να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο λόγω των εύφλεκτων υλικών.

Η εταιρεία, σε κλίμα οδύνης, εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η στήριξη των οικογενειών, την ώρα που η τοπική κοινωνία των Τρικάλων παραμένει σε κατάσταση σοκ για τη «Μαύρη Δευτέρα».

