Συγκλονίζει το πανελλήνιο η αποκάλυψη ότι ο 46χρονος πατροκτόνος της Γλυφάδας, που οδηγείται σήμερα στις 10:30 στον εισαγγελέα, είναι ο ίδιος άνθρωπος που πριν από 12 χρόνια είχε κατασφάξει τη μητέρα του. Η τραγωδία στην οδό Γυθείου δεν είναι απλώς ένα έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά μια προαναγγελθείσα καταστροφή που φέρει τη σφραγίδα της αποτυχίας του κρατικού σωφρονιστικού και ψυχιατρικού συστήματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που προκαλούν ανατριχίλα, ο 80χρονος πατέρας, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στα χέρια του γιου του, ακούστηκε να εκλιπαρεί: «Παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο». Ο δράστης, σε μια κίνηση απόλυτης ψυχρότητας, φέρεται να είχε βάλει εκκλησιαστική μουσική σε υψηλή ένταση για να πνίξει τις κραυγές του θύματος, προτού τοποθετήσει το άψυχο σώμα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου.

Το χρονικό της διπλής φρίκης και το δικαστικό παράδοξο:

Η Μητροκτονία του 2014 : Στις 27 Μαρτίου 2014, ο δράστης είχε σκοτώσει την 59χρονη μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους. Καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξη, αλλά βγήκε από τη φυλακή το 2018, έχοντας εκτίσει μόλις το 1/4 της ποινής του λόγω του νόμου Παρασκευόπουλου.

Η επικίνδυνη ελευθερία: Παρόλο που οι γιατροί τον είχαν κρίνει « επικίνδυνο για το περιβάλλον του» , ο 46χρονος αφέθηκε ελεύθερος με μοναδική υποχρέωση να εμφανίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα.

Παρόλο που οι γιατροί τον είχαν κρίνει « , ο 46χρονος αφέθηκε ελεύθερος με μοναδική υποχρέωση να εμφανίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα. Η νέα απειλή: Μετά τη σύλληψή του για τη δολοφονία του πατέρα του, ο 46χρονος δεν έδειξε ίχνος μεταμέλειας, δηλώνοντας κυνικά στους αστυνομικούς: «Έχω δύο αδέλφια, θα τα σκοτώσω αν με αφήσετε ελεύθερο».



Η θέση των ειδικών: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε στο enikos.gr πως ο δράστης είχε νοσηλευτεί δύο φορές στο Δρομοκαΐτειο μετά την αποφυλάκισή του, ωστόσο δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο για τη συνεχή παρακολούθησή του. Το ερώτημα που πλανάται πλέον πάνω από την υπόθεση είναι γιατί ένας άνθρωπος με τέτοια ιστορία δεν βρισκόταν υπό διαρκή ψυχιατρική επιτήρηση βάσει του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα.

