Απαγορευτικό απόπλου τώρα: Ποια πλοία μένουν δεμένα στα λιμάνια λόγω 9 μποφόρ – Αναλυτικά τα ακυρωμένα δρομολόγια

Η κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα από τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/01 φέρνει τα πρώτα σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Λόγω των θυελλωδών νότιων και νοτιοανατολικών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο, η ένταση των οποίων φτάνει κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ, τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου για αρκετά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι για σήμερα θα πρέπει να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση είναι δυναμική και οι αποφάσεις για τον απόπλου επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τα νεότερα δελτία της ΕΜΥ.

Ποια δρομολόγια δεν θα εκτελεστούν σήμερα (26/1):

Blue Star Delos: Το δρομολόγιο των 07:25 για Πάρο – Νάξο – Θήρα ακυρώθηκε.

Fast Ferries Andros: Το δρομολόγιο των 07:30 για Σύρο – Τήνο – Μύκονο δεν θα πραγματοποιηθεί.

«Διονύσιος Σολωμός»: Το προγραμματισμένο δρομολόγιο των 14:15 για Σέριφο – Σίφνο – Κίμωλο – Φολέγανδρο – Σαντορίνη – Ίο ακυρώνεται επίσης λόγω των δυσμενών συνθηκών.

Λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου: Αναμένονται κατά τόπους περιορισμοί και στα δρομολόγια των ταχυπλόων, ενώ τα πλοία ανοικτού τύπου παραμένουν σε επιφυλακή.



Συστάσεις για τους ταξιδιώτες: Πριν την αναχώρησή σας για το λιμάνι, επιβεβαιώστε την κατάσταση του δρομολογίου σας. Σε περίπτωση ακύρωσης, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να σας ενημερώσουν για την επόμενη διαθέσιμη αναχώρηση ή τη διαδικασία επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου.

