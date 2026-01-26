Σοκ επικρατεί από τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Τρίκαλα, καθώς μια πρωτοφανής έκρηξη ισοπέδωσε μέρος της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. Η έκρηξη, που σημειώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ., ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της πόλης και των γύρω χωριών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Εθνική Οδό Τρικάλων-Καρδίτσας είναι δραματική, με την Πυροσβεστική να δίνει μάχη με τις φλόγες αλλά και με τον χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων.

Οι αρχές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την τύχη πέντε εργαζομένων γυναικών που αγνοούνται μετά την κατάρρευση τμήματος της στέγης και την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης βρίσκονται στο σημείο σε κατάσταση σοκ, ενώ οι έρευνες των σωστικών συνεργείων διεξάγονται κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες λόγω των υλικών που καίγονται και της στατικότητας του κτιρίου.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα της καταστροφής:

Αγνοούμενοι: 5 γυναίκες εργαζόμενες που βρίσκονταν στη βάρδια την ώρα της έκρηξης.

5 γυναίκες εργαζόμενες που βρίσκονταν στη βάρδια την ώρα της έκρηξης. Τραυματίες: 8 άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Τρικάλων, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη.

8 άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Τρικάλων, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη. Η έκρηξη : Σημειώθηκε σε σημείο όπου, σύμφωνα με μάρτυρες, δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά για τα αίτια.

: Σημειώθηκε σε σημείο όπου, σύμφωνα με μάρτυρες, δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά για τα αίτια. Επιχείρηση κατάσβεσης: 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Θεσσαλίας επιχειρούν στο σημείο.

