Συγκλονίζει η μαρτυρία γείτονα που άκουσε το έγκλημα. Το καρτέρι στην πυλωτή και η κυνική ομολογία του δράστη: «Αν με αφήσετε ελεύθερο, θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου». Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος ο μητροκτόνος του 2014.

Νέες, αποτρόπαιες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 81χρονου στη Γλυφάδα από τον 46χρονο γιο του. Η μαρτυρία γείτονα που κάλεσε την αστυνομία περιγράφει μια σκηνή βγαλμένη από ταινία τρόμου, με τον δράστη να σχεδιάζει το έγκλημα με ανατριχιαστική ψυχραιμία.

«Παιδί μου, τώρα πέθανα»

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, ο 46χρονος είχε στήσει καρτέρι στον πατέρα του στην πυλωτή, την ώρα που εκείνος ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία.

Η κάλυψη: Ο δράστης φέρεται να έβαλε εκκλησιαστική μουσική σε υψηλή ένταση για να μην ακούγονται οι κραυγές του θύματος.

Τα τελευταία λόγια: «Βοήθεια, Παναγία μου, σώσε με» φώναζε ο 81χρονος, ενώ η τελευταία του φράση πριν αφήσει την τελευταία του πνοή ήταν: «Παιδί μου, τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο».

Η απειλή για τα αδέρφια του

Σοκ προκαλεί η στάση του δράστη μετά τη σύλληψή του. Αφού παραδέχτηκε ότι σκότωσε τη μητέρα του το 2014 και τώρα τον πατέρα του, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έχω δύο αδέλφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο».

Το δικαστικό παράδοξο

Ο 46χρονος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της μητέρας του το 2014, όμως αφέθηκε ελεύθερος το 2018 με περιοριστικούς όρους λόγω των ψυχιατρικών του προβλημάτων. Αν και μέχρι το 2023 έδινε κανονικά το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα, κανείς δεν προέβλεψε ότι θα ολοκλήρωνε το οικογενειακό δράμα με αυτόν τον φρικτό τρόπο.

