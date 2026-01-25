«Μη με σκοτώνεις άλλο»: Οι σπαραγμοί του πατέρα στη Γλυφάδα – Έβαλε εκκλησιαστική μουσική για να καλύψει τις κραυγές

«Μη με σκοτώνεις άλλο»: Οι σπαραγμοί του πατέρα στη Γλυφάδα – Έβαλε εκκλησιαστική μουσική για να καλύψει τις κραυγές

Συγκλονίζει η μαρτυρία γείτονα που άκουσε το έγκλημα. Το καρτέρι στην πυλωτή και η κυνική ομολογία του δράστη: «Αν με αφήσετε ελεύθερο, θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου». Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος ο μητροκτόνος του 2014.

Νέες, αποτρόπαιες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 81χρονου στη Γλυφάδα από τον 46χρονο γιο του. Η μαρτυρία γείτονα που κάλεσε την αστυνομία περιγράφει μια σκηνή βγαλμένη από ταινία τρόμου, με τον δράστη να σχεδιάζει το έγκλημα με ανατριχιαστική ψυχραιμία.

«Παιδί μου, τώρα πέθανα»
Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, ο 46χρονος είχε στήσει καρτέρι στον πατέρα του στην πυλωτή, την ώρα που εκείνος ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία.

Η κάλυψη: Ο δράστης φέρεται να έβαλε εκκλησιαστική μουσική σε υψηλή ένταση για να μην ακούγονται οι κραυγές του θύματος.
Τα τελευταία λόγια: «Βοήθεια, Παναγία μου, σώσε με» φώναζε ο 81χρονος, ενώ η τελευταία του φράση πριν αφήσει την τελευταία του πνοή ήταν: «Παιδί μου, τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο».

Η απειλή για τα αδέρφια του
Σοκ προκαλεί η στάση του δράστη μετά τη σύλληψή του. Αφού παραδέχτηκε ότι σκότωσε τη μητέρα του το 2014 και τώρα τον πατέρα του, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έχω δύο αδέλφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο».

Το δικαστικό παράδοξο
Ο 46χρονος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της μητέρας του το 2014, όμως αφέθηκε ελεύθερος το 2018 με περιοριστικούς όρους λόγω των ψυχιατρικών του προβλημάτων. Αν και μέχρι το 2023 έδινε κανονικά το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα, κανείς δεν προέβλεψε ότι θα ολοκλήρωνε το οικογενειακό δράμα με αυτόν τον φρικτό τρόπο.

Διαβάστε ακόμα: Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Το θρίλερ με το διαβατήριο και η μαρτυρία για τον 58χρονο – Δώσε ένα σημάδι, ξεσπά η μητέρα της στο 'Τούνελ'

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ghosting: Γιατί εξαφανίζονται ξαφνικά χωρίς μια λέξη; Η ψυχολογική εξήγηση πίσω από την πιο «σκληρή» τάση των σχέσεων
Σχέσεις

Ghosting: Γιατί εξαφανίζονται ξαφνικά χωρίς μια λέξη; Η ψυχολογική εξήγηση πίσω από την πιο «σκληρή» τάση των σχέσεων

Σοκ στη Γλυφάδα: Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε ελεύθερο – Τα πρώτα λόγια του 46χρονου πατροκτόνου που είχε σκοτώσει και τη μητέρα του
Κοινωνία

Σοκ στη Γλυφάδα: Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε ελεύθερο – Τα πρώτα λόγια του 46χρονου πατροκτόνου που είχε σκοτώσει και τη μητέρα του

Αυξήσεις μισθών από αύριο για 1.000.000 εργαζόμενους: Πόσα κερδίζετε στην τσέπη – Αναλυτικά παραδείγματα για νέους, τρίτεκνους και ιδιωτικό τομέα
Οικονομία

Αυξήσεις μισθών από αύριο για 1.000.000 εργαζόμενους: Πόσα κερδίζετε στην τσέπη – Αναλυτικά παραδείγματα για νέους, τρίτεκνους και ιδιωτικό τομέα

Οργή στη Μινεσότα: Φλέγεται η πολιτεία μετά τη δολοφονία 37χρονου από πράκτορες της ICE – Αηδιαστικά ψέματα Τραμπ, καταγγέλλουν οι γονείς του
Κόσμος

Οργή στη Μινεσότα: Φλέγεται η πολιτεία μετά τη δολοφονία 37χρονου από πράκτορες της ICE – Αηδιαστικά ψέματα Τραμπ, καταγγέλλουν οι γονείς του

Γλυφάδα: Σκότωσε τον πατέρα του και τον έκρυψε στο πορτ μπαγκάζ – Είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του το 2014
Κοινωνία

Γλυφάδα: Σκότωσε τον πατέρα του και τον έκρυψε στο πορτ μπαγκάζ – Είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του το 2014