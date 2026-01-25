Σύρος: Σοκ από την ταυτοποίηση της σορού στο λιμάνι – Νεκρή μια γυναίκα 104 ετών!

Τέλος στο μυστήριο της Ερμούπολης. Η ηλικιωμένη γυναίκα που ανασύρθηκε από τη θάλασσα αναγνωρίστηκε από τους συγγενείς της. Η μεταφορά της σορού στον Πειραιά για νεκροψία.

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως σχετικά με τη σορό της γυναίκας που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (25/01) να επιπλέει στο λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο. Σύμφωνα με την ταυτοποίηση που πραγματοποίησαν οι αρχές, πρόκειται για μια υπεραιωνόβια γυναίκα, ηλικίας 104 ετών, μόνιμη κάτοικο του νησιού.

Η αναγνώριση

Την άτυχη ηλικιωμένη αναγνώρισε συγγενικό της πρόσωπο, βάζοντας τέλος στην αγωνία για την ταυτότητά της. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια γυναίκα αυτής της ηλικίας βρέθηκε στο νερό παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν το επίκεντρο της προανάκρισης που διενεργεί το Λιμεναρχείο Σύρου.

Νεκροτομή στον Πειραιά

Μετά την ανάσυρσή της με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους και τη μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, αποφασίστηκε η σορός να μεταφερθεί στον Πειραιά. Εκεί θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για παθολογικά αίτια, ατύχημα ή κάτι άλλο.

