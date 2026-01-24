Τραγωδία: Νεκρός στα αζήτητα νοσοκομείου για 50 ημέρες ο 33χρονος Χρυσοβαλάντης

Τέλος στην αγωνία της οικογένειας του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού με τον πιο σκληρό τρόπο. Πώς βρέθηκε στο Ζεφύρι και γιατί παρέμενε αταυτοποίητος ενώ τον αναζητούσαν. Η σκληρή ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Μια αδιανόητη ιστορία κρατικής ολιγωρίας και οικογενειακής τραγωδίας αποκαλύφθηκε με τον εντοπισμό της σορού του 33χρονου Χρυσοβαλάντη Στεργιανού. Ο νεαρός άνδρας, που αγνοούνταν από τις 30 Νοεμβρίου 2025 από τη Νέα Πέραμο, βρισκόταν στα αζήτητα νοσοκομείου για σχεδόν δύο μήνες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο Χρυσοβαλάντης εντοπίστηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την εξαφάνισή του στην περιοχή του Ζεφυρίου. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και κατέληξε. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είχε δηλωθεί επίσημα η εξαφάνισή του:

Η σορός του παρέμεινε αταυτοποίητη.

Το νοσοκομείο και οι αρχές δεν συνέδεσαν τον θάνατό του με την αναζήτηση της οικογένειας.

Η ταυτοποίηση έγινε τελικά στις 22 Ιανουαρίου 2026, 50 ημέρες μετά.

«Καθεστώς αγωνίας χωρίς λόγο»

Στην ανακοίνωσή του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξαπολύει βολές κατά των αρμόδιων φορέων, τονίζοντας ότι ο συντονισμός ήταν ανεπαρκής. Η οικογένεια ζούσε ένα μαρτύριο για εβδομάδες, την ώρα που ο άνθρωπός τους είχε ήδη φύγει από τη ζωή και βρισκόταν σε κρατική δομή.

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός 112 σε 5 νομούς της Πελοποννήσου: Έρχεται η κακοκαιρία «Κατηγορίας 5» – Πού θα «χτυπήσουν» τα ακραία φαινόμενα