Πέθανε η Αναστασία Αθήνη: Η γυναίκα πίσω από το ιστορικό χαστούκι στη Δήμητρα Λιάνη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Το περιστατικό του 1997 που προκάλεσε πολιτικό και κοινωνικό σεισμό. Η πορεία της στην πολιτική και το τελευταίο αντίο στη Βόνιτσα.

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Αναστασίας Αθήνη-Τσούνη, της γυναίκας που το όνομά της ταυτίστηκε με ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

Ήταν το 1997, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του βιβλίου της Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου, όταν η Αναστασία Αθήνη πλησίασε και τη χαστούκισε δημόσια μπροστά στις κάμερες, μια κίνηση που την έκανε αμέσως πρόσωπο των ημερών.

Η πορεία της μετά το «χαστούκι»

Μετά το επεισόδιο που την έκανε γνωστή σε όλη τη χώρα:

Επιχείρησε να εισέλθει στον στίβο της πολιτικής.

Συμμετείχε σε αυτοδιοικητικές εκλογές.

Υπήρξε υποψήφια με το κόμμα του ΛΑ.Ο.Σ., χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί.



Η κηδεία

Η Αναστασία Αθήνη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας, τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

