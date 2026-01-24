Πέθανε η Αναστασία Αθήνη: Η γυναίκα πίσω από το ιστορικό χαστούκι στη Δήμητρα Λιάνη

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη: Η γυναίκα πίσω από το ιστορικό χαστούκι στη Δήμητρα Λιάνη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Το περιστατικό του 1997 που προκάλεσε πολιτικό και κοινωνικό σεισμό. Η πορεία της στην πολιτική και το τελευταίο αντίο στη Βόνιτσα.

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Αναστασίας Αθήνη-Τσούνη, της γυναίκας που το όνομά της ταυτίστηκε με ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

Ήταν το 1997, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του βιβλίου της Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου, όταν η Αναστασία Αθήνη πλησίασε και τη χαστούκισε δημόσια μπροστά στις κάμερες, μια κίνηση που την έκανε αμέσως πρόσωπο των ημερών.

Η πορεία της μετά το «χαστούκι»
Μετά το επεισόδιο που την έκανε γνωστή σε όλη τη χώρα:

  • Επιχείρησε να εισέλθει στον στίβο της πολιτικής.
  • Συμμετείχε σε αυτοδιοικητικές εκλογές.
  • Υπήρξε υποψήφια με το κόμμα του ΛΑ.Ο.Σ., χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί.


Η κηδεία
Η Αναστασία Αθήνη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας, τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός 112 σε 5 νομούς της Πελοποννήσου: Έρχεται η κακοκαιρία «Κατηγορίας 5» – Πού θα «χτυπήσουν» τα ακραία φαινόμενα

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

«Θα την ντύσω νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»: Τα λόγια του πατέρα της καθηγήτριας που «έσβησε» στη Γλυφάδα
Κοινωνία

«Θα την ντύσω νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»: Τα λόγια του πατέρα της καθηγήτριας που «έσβησε» στη Γλυφάδα

Τρελαίνεται ο καιρός: Λασποβροχές, αφρικανική σκόνη και 20άρια – Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το νέο 48ωρο
Ο Καιρός

Τρελαίνεται ο καιρός: Λασποβροχές, αφρικανική σκόνη και 20άρια – Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το νέο 48ωρο

Δραματικές ώρες για την 6χρονη με γρίπη: Υπέστη εγκεφαλίτιδα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
Κοινωνία

Δραματικές ώρες για την 6χρονη με γρίπη: Υπέστη εγκεφαλίτιδα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Αντίο smartphone: Η μεγάλη επιστροφή των «dumb phones» - Γιατί χιλιάδες χρήστες πετούν τα iPhone και γυρίζουν στο Nokia 3310
Τεχνολογία

Αντίο smartphone: Η μεγάλη επιστροφή των «dumb phones» - Γιατί χιλιάδες χρήστες πετούν τα iPhone και γυρίζουν στο Nokia 3310

Σχέσεις: 8 σημάδια που μαρτυρούν ότι ένας άνδρας έπαψε να είναι ερωτευμένος – Εμφανίζονται μήνες πριν τον χωρισμό
Σχέσεις

Σχέσεις: 8 σημάδια που μαρτυρούν ότι ένας άνδρας έπαψε να είναι ερωτευμένος – Εμφανίζονται μήνες πριν τον χωρισμό