Σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής βρίσκονται οι γιατροί στη ΜΕΘ Παίδων, καθώς οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υγείας της 6χρονης που παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές λόγω γρίπης. Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα ανησυχίας σε όλη τη χώρα, με τους γονείς να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις.

Το χρονικό της επιδείνωσης

Το κοριτσάκι, που αρχικά εμφάνισε συνήθη συμπτώματα γρίπης, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση της κλινικής του εικόνας, αναγκάζοντας τους γιατρούς να προχωρήσουν σε άμεση διασωλήνωση.

Η κατάσταση στη ΜΕΘ: Η 6χρονη υποστηρίζεται μηχανικά, ενώ ο οργανισμός της δίνει τη μεγάλη μάχη απέναντι στον ιό.

Οι εκτιμήσεις των γιατρών: Το ιατρικό προσωπικό παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξο, τονίζοντας ωστόσο ότι η σταθεροποίηση της κατάστασης στα επόμενα 24ωρα είναι το "κλειδί" για την ανάκαμψή της.

Έξαρση γρίπης και ιώσεων: Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Η περίπτωση της 6χρονης έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης έξαρσης των ιώσεων. Οι ειδικοί επισημαίνουν τα συμπτώματα-καμπανάκια που δεν πρέπει να αγνοούν οι γονείς:

Επίμονος υψηλός πυρετός: Όταν δεν υποχωρεί με τα συνήθη αντιπυρετικά. Δυσκολία στην αναπνοή: Αν το παιδί αναπνέει γρήγορα ή φαίνεται να κουράζεται. Έντονη λήθαργος: Αν το παιδί δεν έχει καμία διάθεση για παιχνίδι ή επικοινωνία.

Οι αρχές υγείας απευθύνουν έκκληση για τήρηση των μέτρων υγιεινής και άμεση επικοινωνία με τον παιδίατρο σε περίπτωση που τα συμπτώματα φαίνονται "διαφορετικά" από το συνηθισμένο κρυολόγημα.

