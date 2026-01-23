«Χάσαμε έναν άγγελο - Γιατί;» - Ξεσπά ο πατέρας της Χριστίνας Φωστέρη που παρασύρθηκε από τον χείμαρρο. Η συγκλονιστική περιγραφή γειτόνισσας: «Νόμιζα ότι είδα την τσάντα της, αλλά ήταν η ίδια».

Ο οδυρμός ενός πατέρα που έχασε το παιδί του μέσα σε λίγα λεπτά από τη μανία της φύσης συγκλονίζει το πανελλήνιο. Η 52χρονη φιλόλογος Χριστίνα Φωστέρη είναι το θύμα της φονικής κακοκαιρίας στη Γλυφάδα, με τον πατέρα της να ραγίζει καρδιές μιλώντας για τον «άγγελό» του.

«Με τα άσπρα θα την τακτοποιήσω»

Με τρεμάμενη φωνή, ο πατέρας της άτυχης καθηγήτριας μίλησε για τη δημιουργικότητα και την προσφορά της κόρης του: «Θα τη ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα τη Δευτέρα. Ήταν φοβερή φιλόλογος, αγαπούσε τη δουλειά της, βοηθούσε τα παιδιά να περάσουν στο Πανεπιστήμιο. Χάθηκε ένας άγγελος, κάποιοι φταίνε για όλα αυτά».

Το χρονικό της τραγωδίας: «Την πέρασα για σακούλι»

Η μαρτυρία γειτόνισσας που είδε τη Χριστίνα να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά στην Άνω Γλυφάδα προκαλεί ανατριχίλα:

Η 52χρονη επέστρεφε εσπευσμένα από τη δουλειά της γιατί την ενημέρωσαν πως πλημμυρίζει το σπίτι της.

Επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο-χείμαρρο, αλλά τα νερά την παρέσυραν.

«Την πέρασα για ένα σακούλι. Έλεγα η Χριστίνα έχασε την τσάντα της, αλλά δεν ήταν η τσάντα, ήταν η ίδια», περιγράφει η γειτόνισσα που έβλεπε από το παράθυρο ανήμπορη να αντιδράσει.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε σφηνωμένη κάτω από ένα παρασυρμένο αυτοκίνητο. Οι πυροσβέστες την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της και στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατός της.

Διαβάστε ακόμα: Τρόμος στα Σπάτα: Έστησαν «ψεύτικη κεραία» έξω από εμπορικό και άδειαζαν λογαριασμούς – Πώς παγίδευαν τα κινητά των πολιτών