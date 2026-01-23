Νέες, συγκλονιστικές μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του κοινοτάρχη Κώστα Αλεξανδρή στο Αγρίνιο, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στα κίνητρα του δράστη. Σύμφωνα με πρόσωπα που μίλησαν στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», το θύμα φέρεται να ασκούσε συστηματική ψυχολογική πίεση και τρομοκρατία στον άνθρωπο που τελικά του αφαίρεσε τη ζωή.

Το «κυνήγι» και η μαρτυρία για την τρομοκρατία

Σύζυγος μάρτυρα περιέγραψε ένα περιστατικό που συνέβη πριν από δύο μήνες, το οποίο, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύει ότι ο κοινοτάρχης καταδίωκε τον δράστη:

Το περιστατικό στο νεκροταφείο: Ο μάρτυρας είδε το αυτοκίνητο του Αλεξανδρή να καταδιώκει το όχημα του δράστη.

Ο μάρτυρας είδε το αυτοκίνητο του Αλεξανδρή να καταδιώκει το όχημα του δράστη. Η μαρτυρία της μητέρας: Όταν ο μάρτυρας επικοινώνησε με τη μητέρα του δράστη, εκείνη του επιβεβαίωσε έντρομη: «Τον κυνηγάει, εχθές ήταν έξω από το σπίτι μας και μας τρομοκρατούσε».

Όταν ο μάρτυρας επικοινώνησε με τη μητέρα του δράστη, εκείνη του επιβεβαίωσε έντρομη: «Τον κυνηγάει, εχθές ήταν έξω από το σπίτι μας και μας τρομοκρατούσε». Κοινό μυστικό: Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όλο το χωριό γνώριζε ότι ο Αλεξανδρής είχε βάλει στόχο τον δράστη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ήθελε «να τον κάνει να μην ξαναβγεί σε κόσμο».



«Δεν ήταν ενέδρα, ήταν αυτοάμυνα»

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, που βρισκόταν σε απόσταση μόλις 70 μέτρων τη στιγμή του φονικού, κατέρριψε το σενάριο της προσχεδιασμένης ενέδρας:

Η καταδίωξη: Ο μάρτυρας είδε τα δύο αυτοκίνητα να περνούν, με τον δράστη να προηγείται και το θύμα να τον ακολουθεί με ταχύτητα.

Η στιγμή των πυροβολισμών: Ο δράστης σταμάτησε για να πάρει τα σκυλιά του για κυνήγι και τότε ο Αλεξανδρής έφτασε δίπλα του. Ακολούθησαν τρεις πυροβολισμοί («μπαμ, μπαμ, μπαμ»).

Τα πρώτα λόγια του δράστη: Αμέσως μετά το συμβάν, ο δράστης φέρεται να είπε στον μάρτυρα: «Του έριξα, γιατί αν δεν του έριχνα, θα με σκότωνε αυτός».





Η υπόθεση του Αγρινίου το 2026 αναδεικνύει τη σκοτεινή πλευρά των προσωπικών διαφορών στις κλειστές κοινωνίες. Αν οι μαρτυρίες περί συστηματικής τρομοκρατίας ευσταθούν, η υπερασπιστική γραμμή του δράστη αναμένεται να εστιάσει στην κατάσταση άμυνας ή στον πρότερο έντιμο βίο υπό καθεστώς απειλής. Η δικαιοσύνη καλείται τώρα να διαπιστώσει αν υπήρχε όντως άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του δράστη τη στιγμή που πάτησε τη σκανδάλη.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ανάλυση των κλήσεων και των προηγούμενων αναφορών στην αστυνομία θα παίξει καθοριστικό ρόλο για να επιβεβαιωθεί αν το θύμα είχε όντως παραβατική συμπεριφορά απέναντι στον δράστη.

