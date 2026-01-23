Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026, η κηδεία του 53χρονου Σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Άστρος Κυνουρίας. Ο άτυχος λιμενικός παρασύρθηκε από τα κύματα κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας, αφού πρώτα είχε καταφέρει να σώσει ένα παιδί που κινδύνευε στη θάλασσα.

Η «υιοθεσία» από το Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, επιβεβαίωσε την απόφαση της Βουλής να στηρίξει οικονομικά το ανήλικο τέκνο του εκλιπόντος. Πρόκειται για έναν θεσμό που ξεκίνησε το 2010 για τις Ένοπλες Δυνάμεις και επεκτάθηκε το 2011 σε όλους τους ένστολους.

Τι προβλέπει η οικονομική ενίσχυση:

10.000 ευρώ ετησίως για το πρώτο παιδί.

18.000 ευρώ για δύο παιδιά.



Η στήριξη διαρκεί μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους, εφόσον το παιδί σπουδάζει.

Αυτή τη στιγμή, η Βουλή στηρίζει συνολικά 69 παιδιά, με το ετήσιο κονδύλι να αγγίζει τις 700.000 ευρώ.

Η αιχμηρή απάντηση Κακλαμάνη στον Κικίλια

Παρά το κλίμα συγκίνησης, δεν έλειψε μια μικρή εστία έντασης. Ο Υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε κατά την κηδεία πως ο ίδιος «ζήτησε» από τη Βουλή να υιοθετήσει το παιδί. Ο κ. Κακλαμάνης, ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει πως η διαδικασία είναι θεσμικά αυτονόητη και προϋπάρχουσα.

«Οι υπουργοί καλό είναι να κοιτάνε τα υπουργεία τους και να μην χτυπούν ανοιχτές πόρτες. Όταν πληρώνει η Βουλή, οφείλουν να λένε για τη Βουλή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.



Η κίνηση αυτή της Βουλής το 2026 αποτελεί την ελάχιστη αναγνώριση της αυτοθυσίας των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας. Ο θάνατος του 53χρονου σημαιοφόρου, που έδωσε τη ζωή του για να σώσει ένα παιδί, συγκλόνισε το πανελλήνιο και η ταχύτητα της θεσμικής απόκρισης είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του ηθικού στο Λιμενικό Σώμα, που επιχειρεί κάτω από ακραίες συνθήκες.

