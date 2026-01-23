Δικαστικό «μπλόκο» στη Λάρισα: Ποινές φυλάκισης σε γονείς που κρατούσαν τα παιδιά εκτός σχολείου στον κορονοϊό

Δικαστικό «μπλόκο» στη Λάρισα: Ποινές φυλάκισης σε γονείς που κρατούσαν τα παιδιά εκτός σχολείου στον κορονοϊό

Μια δικαστική απόφαση που έρχεται να κλείσει εκκρεμότητες από την περίοδο της πανδημίας εκδόθηκε στη Λάρισα. Συνολικά 15 γονείς βρέθηκαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου επειδή δεν επέτρεπαν στα παιδιά τους να φοιτήσουν στο σχολείο κατά το έτος 2020-2021, επικαλούμενοι τον φόβο του κορονοϊού.

Το χρονικό της υπόθεσης και οι ποινές

Η υπόθεση αφορούσε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου από την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, της Αγιάς και της Ελασσόνας. Μετά από εισαγγελική παρέμβαση, οι γονείς κατηγορήθηκαν για παραβίαση της υποχρεωτικότητας της φοίτησης.

  • Οι αθωώσεις: 13 από τους 15 γονείς κρίθηκαν αθώοι, καθώς το δικαστήριο δέχθηκε ότι η απουσία των παιδιών ήταν προληπτική, προκειμένου να προστατευτούν συγγενικά πρόσωπα που ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες.
  • Οι καταδίκες: Δύο γονείς κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση κατ' εξακολούθηση. Το δικαστήριο τους επέβαλε:  - Ποινές φυλάκισης 8 και 10 μηνών.  - Χρηματικά πρόστιμα ύψους 700 και 900 ευρώ.

 
Η απόφαση αυτή το 2026 υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα παραμένει συνταγματικά υποχρεωτική και οι εξαιρέσεις εξετάζονται πλέον με πολύ αυστηρά κριτήρια από τη δικαιοσύνη. Η «καμπάνα» αυτή λειτουργεί ως προηγούμενο για περιπτώσεις όπου η άρνηση φοίτησης δεν τεκμηριώνεται από άμεσο ιατρικό κίνδυνο, αλλά από γενικευμένη άρνηση συμμόρφωσης με τους κανόνες της πολιτείας.

