Σοκ και ανείπωτη θλίψη προκαλούν οι νέες λεπτομέρειες για τον θάνατο της 56χρονης Χριστίνας στην Άνω Γλυφάδα, η οποία έχασε τη ζωή της την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας. Οι μαρτυρίες των γειτόνων που είδαν τη γυναίκα να παλεύει με τον χείμαρρο είναι ανατριχιαστικές.

Το χρονικό της μοιραίας παράσυρσης

Η άτυχη γυναίκα είχε μόλις σχολάσει από τη δουλειά της και έσπευσε στο σπίτι της, καθώς είχε ενημερωθεί πως η κατοικία της πλημμύριζε.

Η μοιραία στιγμή: Επιχειρώντας να διασχίσει τον δρόμο που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο, η 56χρονη έχασε την ισορροπία της και παρασύρθηκε από τη δύναμη του νερού.

Ο εγκλωβισμός: Τα νερά την παρέσυραν με τέτοια ορμή που κατέληξε σφηνωμένη κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης είχε μετατοπιστεί από τον χείμαρρο.

Η επιχείρηση ανάσυρσης: Παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

«Τη βλέπαμε από το παράθυρο και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα»

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή γειτόνισσας στο Kontra Channel, η οποία περιγράφει τα τελευταία δευτερόλεπτα:

«Την πέρασα για ένα σακούλι. Έλεγα η Χριστίνα έχασε την τσάντα της, αλλά δεν ήταν η τσάντα της, ήταν η Χριστίνα. Ήμασταν μέσα στο σπίτι, τη βλέπαμε από το παράθυρο και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα».





Το τραγικό περιστατικό στη Γλυφάδα αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα των υποδομών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την Αττική το 2026. Η ταχύτητα με την οποία οι δρόμοι μετατρέπονται σε φονικούς χειμάρρους υπογραμμίζει την ανάγκη για επανασχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων στις αστικές περιοχές.

Οδηγία Ασφαλείας: Σε περιπτώσεις έντονων φαινομένων, η κίνηση πεζών σε δρόμους με μεγάλη κλίση (όπως στην Άνω Γλυφάδα) είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Ακόμη και 15-20 εκατοστά ορμητικού νερού είναι αρκετά για να παρασύρουν έναν ενήλικα.

