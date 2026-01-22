Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκρό ζευγάρι και τα κατοικίδιά τους από αναθυμιάσεις

Μια ανείπωτη τραγωδία αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελευσίνα, στην οδό Χαριλάου, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του. Μαζί τους βρέθηκαν νεκρά και τα σκυλιά τους, γεγονός που υποδηλώνει την ταχύτητα και την τοξικότητα της διαρροής που κατέκλυσε τον χώρο.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Η κινητοποίηση ξεκίνησε όταν οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το ζευγάρι που δεν έδινε σημεία ζωής. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το μακάβριο θέαμα:



Οι διασώστες που εισήλθαν στην κατοικία εντόπισαν τους δύο ηλικιωμένους και τα κατοικίδιά τους χωρίς τις αισθήσεις τους. Η αιτία θανάτου: Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος προήλθε από αναθυμιάσεις, πιθανότατα λόγω διαρροής γκαζιού.

Οι έρευνες των αρχών

Οι ειδικοί της Πυροσβεστικής και το ανακριτικό τμήμα εξετάζουν εξονυχιστικά τον χώρο για να εντοπίσουν την πηγή της διαρροής:

Συσκευές θέρμανσης: Ερευνάται αν υπήρξε βλάβη σε κάποια σόμπα ή λέβητα υγραερίου.

Οικιακά μέσα: Εξετάζεται η πιθανότητα διαρροής από μαγειρική συσκευή ή κακή συντήρηση του δικτύου.

Αποκλεισμός περιοχής: Η αστυνομία έχει αποκλείσει την οδό Χαριλάου για τη συλλογή στοιχείων, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από τον ξαφνικό χαμό των δύο γειτόνων τους.





Το περιστατικό αυτό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους που κρύβουν τα παλαιότερα συστήματα θέρμανσης και η έλλειψη ανιχνευτών αερίων.

αναθυμιάσεις (συχνά μονοξείδιο του άνθρακα) αποκαλούνται «σιωπηλός δολοφόνος» γιατί είναι άοσμες και άχρωμες. Το γεγονός ότι πέθαναν και τα κατοικίδια ζώα δείχνει ότι η συγκέντρωση του αερίου ήταν ραγδαία. Το 2026, η τεχνολογία ανίχνευσης είναι προσιτή, ωστόσο πολλά σπίτια ηλικιωμένων παραμένουν «ανοχύρωτα» χωρίς συστήματα αυτόματης διακοπής παροχής σε περίπτωση διαρροής.

