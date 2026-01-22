Τρόμος στο Ηράκλειο: Άνδρας σε αμόκ καταδίωκε μητέρα και παιδί με τσεκούρι – «Άκουγα φωνές»

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν μια νεαρή μητέρα και το ανήλικο παιδί της στην περιοχή των Γουβών στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας 39χρονος άνδρας τους επιτέθηκε κραδαίνοντας ένα τσεκούρι. Το περιστατικό, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, έθεσε σε συναγερμό την τοπική κοινωνία και τις αρχές, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το σοβαρό ζήτημα της ψυχικής υγείας και της δημόσιας ασφάλειας.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο 39χρονος ξεκίνησε την καταστροφική του δράση προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο της γυναίκας. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα:

Η καταδίωξη: Ο δράστης εντόπισε τη μητέρα και το παιδί στον δρόμο και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους με το τσεκούρι.

Η σωτήρια κίνηση: Η μητέρα, επιδεικνύοντας ψυχραιμία μέσα στον πανικό, κατάφερε να κρύψει το παιδί σε ένα σπίτι της γειτονιάς.

Η επέμβαση των κατοίκων: Οι κραυγές της γυναίκας κινητοποίησαν τους περίοικους, οι οποίοι έτρεξαν να βοηθήσουν μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

«Είχα εντολή να σκοτώσω»

Ακόμη και μετά την άφιξη των αστυνομικών του Τμήματος Χερσονήσου, ο άνδρας παρέμενε σε κατάσταση αμόκ και ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ακινητοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, επαναλάμβανε συνεχώς μια σοκαριστική φράση:

«Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω».

Λόγω της εμφανούς ψυχικής του κατάστασης και της ακραίας υπερέντασης, οι αρχές τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για ψυχιατρική εκτίμηση και παροχή ιατρικής βοήθειας.

Το περιστατικό αυτό εμπίπτει στην κατηγορία της οξείας ψυχωσικής συνδρομής με ακουστικές παραισθήσεις («φωνές»).

Στις περιπτώσεις αυτές, ο δράστης δεν έχει επίγνωση της πραγματικότητας, καθώς οι «διατακτικές φωνές» (command hallucinations) εκλαμβάνονται ως απόλυτες εντολές που πρέπει να εκτελεστούν. Η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο είναι η προβλεπόμενη νομική και ιατρική διαδικασία, καθώς το άτομο θεωρείται επικίνδυνο για τον εαυτό του και τους γύρω του. Το 2026, η ανάγκη για ενίσχυση των κινητών μονάδων ψυχικής υγείας στην περιφέρεια παραμένει επιτακτική για την πρόληψη τέτοιων κρίσεων πριν αυτές οδηγήσουν σε τραγωδία.

