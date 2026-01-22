Μια πράξη σπάνιας γενναιότητας και αυτοθυσίας από τρεις μαθητές της Β’ Λυκείου συγκλονίζει τη Νέα Μάκρη και όλο το πανελλήνιο. Ο Γιώργος, ο Σπύρος και ο Ορφέας, την ώρα που απολάμβαναν τη βόλτα τους, μετατράπηκαν σε «φύλακες αγγέλους» για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, βγάζοντάς τους κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες του σπιτιού τους.

Το χρονικό της διάσωσης: «Τον βγάλαμε στα χέρια»

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026. Οι μαθητές κατέβαιναν ένα στενό στη Νέα Μάκρη όταν είδαν καπνούς και μια γυναίκα σε κατάσταση πανικού να καλεί σε βοήθεια από τον δεύτερο όροφο.

Η απόφαση: Παρότι είχαν ήδη καλέσει την Πυροσβεστική, η ορμή της φωτιάς και οι κραυγές τους ανάγκασαν να δράσουν ακαριαία. «Δεν το σκεφτήκαμε δεύτερη φορά», δήλωσαν.

Η επιχείρηση: Οι μαθητές μπήκαν στον δεύτερο όροφο που ήταν πνιγμένος στους καπνούς. Ο Σπύρος και ο Ορφέας βοήθησαν την ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ ο Γιώργος μαζί με έναν φίλο του σήκωσαν στα χέρια τον ηλικιωμένο σύζυγό της, ο οποίος αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και αδυνατούσε να βγει μόνος του.

Το μήνυμα: Με την αθωότητα και το θάρρος της ηλικίας τους, οι τρεις έφηβοι δήλωσαν με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Φυσικά και θα το ξανακάνουμε».





Η πράξη αυτών των παιδιών αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και κοινωνικής αλληλεγγύης για τη νέα γενιά.

Στην εποχή μας, όπου συχνά κατηγορούμε τους εφήβους για προσκόλληση στις οθόνες, ο Γιώργος, ο Σπύρος και ο Ορφέας απέδειξαν ότι τα αντανακλαστικά της ανθρωπιάς παραμένουν ζωντανά. Από πλευράς Πολιτικής Προστασίας, ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς, η είσοδος σε κτίριο χωρίς εξοπλισμό είναι εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων. Η επιτυχία αυτής της διάσωσης ήταν οριακή και στηρίχθηκε στην απίστευτη ταχύτητα των παιδιών.

