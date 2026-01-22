Ιατρικό θαύμα στη Λάρισα: Η μάχη για την όραση πρόωρου βρέφους μόλις 600 γραμμαρίων

Ένα συγκλονιστικό ιατρικό επίτευγμα έλαβε χώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας (ΠΓΝΛ), όπου μια εξειδικευμένη ομάδα γιατρών κατάφερε να κρατήσει ζωντανό και να προστατεύσει την όραση ενός πρόωρου βρέφους που γεννήθηκε με βάρος μόλις 600 γραμμάρια. Το μικροσκοπικό νεογνό, πέρα από τη μάχη για την επιβίωση, κλήθηκε να αντιμετωπίσει και ένα σοβαρό πρόβλημα στα μάτια, το οποίο απαιτούσε άμεση και εξειδικευμένη παρέμβαση.

Η μοναδική μονάδα στην Ελλάδα και η επέμβαση

Υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένης παιδοφθαλμολόγου, η ιατρική ομάδα εργάστηκε ακατάπαυστα. Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας διαθέτει μια πρότυπη μονάδα, μοναδική στο είδος της, που έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τόσο περίπλοκα περιστατικά σε νεογνά εξαιρετικά χαμηλού βάρους.

Η πρόκληση: Η προώρη γέννηση σε τέτοιο στάδιο συχνά συνοδεύεται από αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας, μια πάθηση που μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση αν δεν αντιμετωπιστεί ταχύτατα.

Η παρέμβαση: Οι γιατροί εφάρμοσαν άμεσες ιατρικές μεθόδους για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του βρέφους και να διασφαλίσουν την όρασή του.

«Θέλουμε να δούμε το μωράκι μας να βλέπει»

Ο πατέρας του βρέφους, Χρήστος Ζιάρας, μιλώντας στο Mega, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του για την προσπάθεια των γιατρών:

«Οι γιατροί ήταν πολύ κατατοπιστικοί. Εύχομαι να πετύχει όλο αυτό, να το δούμε το μωράκι μας όντως να βλέπει… Πολλά ευχαριστώ και μπράβο στους γιατρούς».





Η περίπτωση αυτή υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία των περιφερειακών Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων.

Η ύπαρξη εξειδικευμένων μονάδων εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης σώζει ζωές, καθώς η μεταφορά ενός βρέφους 600 γραμμαρίων είναι εξαιρετικά υψηλού κινδύνου. Η επιτυχία της Λάρισας οφείλεται στον συνδυασμό τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής και εξειδικευμένης παιδοφθαλμολογικής κατάρτισης, στοιχεία απαραίτητα για την αντιμετώπιση της «αμφιβληστροειδοπάθειας προωρότητας» (ROP).

