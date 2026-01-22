Τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα: Η μητέρα που «έσβησε» κάτω από το αυτοκίνητο – Το βίντεο-σοκ

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική άφησε πίσω της μια ανείπωτη τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα. Μια 56χρονη γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, βρήκε φρικτό θάνατο όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην οδό Κύριλλου Μεθοδίου, εγκλωβισμένη κάτω από ένα σταθμευμένο όχημα που μετατράπηκε σε θανάσιμη παγίδα.

 Ποια ήταν η 56χρονη και πώς έγινε το κακό

Η άτυχη γυναίκα ήταν κάτοικος της περιοχής και μητέρα. Το βράδυ της Τετάρτης, την ώρα της μεγάλης νεροποντής, προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο όταν ο χείμαρρος –ενισχυμένος από τόνους φερτών υλικών (πέτρες και λάσπη) που κατέβαιναν από τον Υμηττό– την παρέσυρε.

Η ορμή του νερού ήταν τέτοια που ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο γύρισε κάθετα στον δρόμο. Η 56χρονη σφηνώθηκε από κάτω, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να απεγκλωβιστεί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της για αρκετά λεπτά, αλλά το κεφάλι της βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια του νερού, καθιστώντας την κατάσταση κρίσιμη από τα πρώτα δευτερόλεπτα.

Συγκλονιστική μαρτυρία: «Προσπαθούσαμε να σκίσουμε τη μπλούζα της»

Η μητέρα του ιδιοκτήτη του οχήματος περιέγραψε στον ΣΚΑΪ τις δραματικές στιγμές:

Η προσπάθεια: «Ο άνδρας μου και ο γιος μου προσπάθησαν να τη βγάλουν όσο ήταν ζωντανή. Η μπλούζα της είχε πιαστεί κάτω από το αμάξι. Ο άνδρας μου προσπάθησε να τη σκίσει για να την ελευθερώσει, αλλά το νερό τους παρέσυρε».
Η άνιση μάχη: «Προσπάθησαν 5-6 άτομα μαζί να σηκώσουν το αυτοκίνητο με τα χέρια, αλλά η ορμή του χειμάρρου ήταν τόσο μεγάλη που ήταν αδύνατο».

Δείτε το Βίντεο Ντοκουμέντο (enikos.gr)
Στο βίντεο που εξασφάλισε το enikos.gr, αποτυπώνεται η ηρωική αλλά απελπισμένη προσπάθεια των γειτόνων να σώσουν τη γυναίκα μέσα στη δίνη του νερού.

