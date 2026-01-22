Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα άφησε πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος και μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος. Ο 53χρονος Ανδρέας Αραχωβίτης, ένας έμπειρος λιμενικός και πατέρας ενός παιδιού μόλις 9 ετών, έχασε τη ζωή του στο καθήκον, προσπαθώντας να προστατεύσει περιουσίες από τα μανιασμένα κύματα στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας.

Το χρονικό της τραγωδίας: Η μάχη με τα 10 μποφόρ

Ο 53χρονος βρισκόταν σε υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν ραγδαία με ανέμους που άγγιζαν τα 9-10 μποφόρ.

Η μοιραία στιγμή: Ο λιμενικός βρισκόταν στον κυματοθραύστη βοηθώντας στην ασφάλιση σκαφών που απειλούνταν. Ένα τεράστιο κύμα, που ξεπέρασε σε ύψος τον κυματοθραύστη, τον παρέσυρε με ορμή στη θάλασσα.



Η ανάσυρση: Συνάδελφοί του κατάφεραν να τον ανασύρουν λίγη ώρα μετά χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, ο θάνατός του διαπιστώθηκε λίγο αργότερα.



Το τελευταίο αντίο: Η κηδεία του αδικοχαμένου λιμενικού θα τελεστεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στις 11:00, στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα.

Ο βαρύς φόρος αίματος της κακοκαιρίας

Ο Ανδρέας Αραχωβίτης ήταν το πρώτο θύμα αυτής της φονικής κακοκαιρίας, την οποία ακολούθησε ο τραγικός θάνατος μιας 56χρονης γυναίκας στην Άνω Γλυφάδα, η οποία παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα.

Η απώλεια του λιμενικού αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την αυτοθυσία των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας που επιχειρούν κάτω από ακραίες συνθήκες.

Η περίπτωση του Παραλίου Άστρους, σε συνδυασμό με την καταστροφή στη Γλυφάδα, υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας κατά τη διάρκεια φαινομένων «κόκκινου συναγερμού». Η δύναμη της θάλασσας σε συνθήκες 10 μποφόρ είναι απρόβλεπτη και ο κυματοθραύστης συχνά δίνει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας που μπορεί να αποβεί μοιραία.

