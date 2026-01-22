Η τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα, με απολογισμό μία νεκρή γυναίκα και εικόνες βιβλικής καταστροφής, φέρνει στο φως τις βαθιές παθογένειες του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Αττική. Ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ, ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους οι λεγόμενες «ακριβές» περιοχές των νοτίων προαστίων αποδείχθηκαν τελείως απροστάτευτες απέναντι στα 140 χιλιοστά βροχής που έπεσαν στην περιοχή.

Η «ακτινογραφία» της καταστροφής από τον Ευθύμη Λέκκα

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η καταστροφή δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα της σφοδρής βροχόπτωσης, αλλά ένας συνδυασμός γεωλογικών και πολεοδομικών παραγόντων:

Ανάπτυξη χωρίς μελέτες: Οι περιοχές αυτές αναπτύχθηκαν ραγδαία τις προηγούμενες δεκαετίες χωρίς ασφαλή χωροταξικό σχεδιασμό. «Πρώτα πολεοδομούσαμε και μετά βλέπαμε τα προβλήματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι περιοχές αυτές αναπτύχθηκαν ραγδαία τις προηγούμενες δεκαετίες χωρίς ασφαλή χωροταξικό σχεδιασμό. «Πρώτα πολεοδομούσαμε και μετά βλέπαμε τα προβλήματα», τόνισε χαρακτηριστικά. Το «επικίνδυνο» υπέδαφος του Υμηττού: Το νότιο τμήμα του βουνού αποτελείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Οι σχιστόλιθοι διαβρώνονται εύκολα, με αποτέλεσμα να προσφέρουν τεράστιους όγκους φερτών υλικών (πέτρες, λάσπη).

Το νότιο τμήμα του βουνού αποτελείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Οι σχιστόλιθοι διαβρώνονται εύκολα, με αποτέλεσμα να προσφέρουν τεράστιους όγκους φερτών υλικών (πέτρες, λάσπη). Η φονική «Στερεοπαροχή»: Εκτός από το νερό, τα στερεά υλικά που παρασύρονται αυξάνουν δραματικά τον όγκο και την ταχύτητα του χειμάρρου, καθιστώντας τον ανίκητο.

Εκτός από το νερό, τα στερεά υλικά που παρασύρονται αυξάνουν δραματικά τον όγκο και την ταχύτητα του χειμάρρου, καθιστώντας τον ανίκητο. Κληρονομημένη τρωτότητα: Ο κ. Λέκκας έκανε λόγο για μια «κληρονομημένη αμαρτία» στις υποδομές, όπου οι ίδιες περιοχές αντιμετωπίζουν ξανά και ξανά τις ίδιες παθογένειες.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας

Ο καθηγητής σημείωσε ότι τα δύσκολα για την Αττική έχουν περάσει, καθώς το μέτωπο έχει μετατοπιστεί στο Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί τα φαινόμενα είναι έντονα, αλλά εκτιμάται πως θα είναι ελαφρώς υποδεέστερα από τη χθεσινή «αποκάλυψη» στην πρωτεύουσα.



Η περίπτωση της Άνω Γλυφάδας αποτελεί μάθημα για το μέλλον. Η κλιματική κρίση φέρνει φαινόμενα που ξεπερνούν τις αντοχές των παλαιών αποχετευτικών δικτύων.

Όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, η λύση δεν είναι απλώς «περισσότεροι σωλήνες», αλλά η χαρτογράφηση των επικίνδυνων ζωνών πριν από οποιαδήποτε νέα δόμηση. Η «στερεοπαροχή» (λάσπη και πέτρες) είναι αυτή που φράζει τα φρεάτια, ακυρώνοντας οποιοδήποτε αντιπλημμυρικό έργο δεν έχει προβλέψει τη συγκράτηση υλικών στο βουνό.

