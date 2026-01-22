Φονική κακοκαιρία: Γιατί η Αττική «βούλιαξε» σε λίγες ώρες - Δύο νεκροί και εικόνες βιβλικής καταστροφής

Η Ελλάδα μετρά τις πληγές της μετά το σαρωτικό πέρασμα μιας ιστορικής κακοκαιρίας που άφησε πίσω της δύο θύματα και ανυπολόγιστες ζημιές. Με βροχοπτώσεις που άγγιξαν ρεκόρ 65 ετών, η Αττική μετατράπηκε σε ένα απέραντο ποτάμι, ενώ ο χιονιάς και οι θυελλώδεις άνεμοι παρέλυσαν την επαρχία, θέτοντας σε συναγερμό τον κρατικό μηχανισμό.

Το χρονικό της τραγωδίας: Γλυφάδα και Άστρος στο επίκεντρο

Η κακοκαιρία έδειξε το πιο σκληρό της πρόσωπο με τον θάνατο δύο ανθρώπων. Στην Άνω Γλυφάδα, μια 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου, ενώ στο Παράλιο Άστρος, ένας 52χρονος λιμενικός πνίγηκε όταν τεράστιο κύμα τον παρέσυρε στη θάλασσα την ώρα που εκτελούσε το καθήκον του.

Αττική: Βροχή μηνών σε ελάχιστες ώρες

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα ύψη βροχής ήταν πρωτοφανή:

  • Γλυφάδα & Άλιμος: Καταγράφηκαν πάνω από 100 χιλιοστά βροχής, με ραγδαιότητα που άγγιξε τους 278 τόνους ανά στρέμμα στον Άλιμο.
  • Ποτάμια σε απόγνωση: Η στάθμη στον Ιλισό και τον Κηφισό έφτασε σε οριακό σημείο, προκαλώντας τρόμο για γενικευμένη πλημμύρα.
  • Εγκλωβισμοί: Η Πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από 1.000 κλήσεις, με δεκάδες οδηγούς να απεγκλωβίζονται από τις Λεωφόρους Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και Κηφισίας.

Η «λευκή» πολιορκία στη Βόρεια και Στερεά Ελλάδα

Ενώ η Αθήνα «πνιγόταν», η υπόλοιπη χώρα αντιμετώπιζε τον παγετό:

  1. Δυτική Μακεδονία & Θεσσαλία: Το χιόνι ξεπέρασε τα 50 εκατοστά σε περιοχές όπως η Δρακότρυπα Μουζακίου.
  2. Κλειστοί Δρόμοι: Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών σε Ε65 και στον άξονα Λαμίας-Καρπενησίου λόγω έντονου παγετού.
  3. Εύβοια: Κύματα 5 μέτρων σάρωσαν την Κύμη, ενώ καθιζήσεις σημειώθηκαν στην Αμάρυνθο.
     

    Η συγκεκριμένη κακοκαιρία ανέδειξε την ευαλωτότητα του αστικού ιστού της Αθήνας. Οι ειδικοί τονίζουν πως όταν η ραγδαιότητα ξεπερνά τα 100mm/h, κανένα αποχετευτικό δίκτυο δεν μπορεί να απορροφήσει τον όγκο νερού.

Tip Προστασίας: Σε περίπτωση υπερχείλισης ρέματος, μην επιχειρήσετε ποτέ να διασχίσετε τον δρόμο, ακόμη και με SUV. Η ορμή του νερού ύψους μόλις 30 εκατοστών μπορεί να παρασύρει ένα αυτοκίνητο.

