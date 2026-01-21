Συναγερμός 112 στο Βόρειο Αιγαίο – Στα «λευκά» η Βόρεια Ελλάδα, κλειστά σχολεία και απαγορεύσεις κυκλοφορίας

Συναγερμός 112 στο Βόρειο Αιγαίο – Στα «λευκά» η Βόρεια Ελλάδα, κλειστά σχολεία και απαγορεύσεις κυκλοφορίας

Σε κατάσταση πολιορκίας παραμένει η χώρα από την κακοκαιρία, με το 112 να ηχεί στις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης για τους κατοίκους του Βορείου Αιγαίου. Την ώρα που η Αττική θρηνεί δύο θύματα, η Βόρεια Ελλάδα δίνει μάχη με τον παγετό και το χιόνι, με τον υδράργυρο να πέφτει στους -5 βαθμούς. Κλειστά σχολεία, αντιολισθητικές αλυσίδες και απαγορεύσεις για βαρέα οχήματα συνθέτουν το σκηνικό της αυριανής ημέρας.

SOS από το 112 στο Βόρειο Αιγαίο
Μήνυμα στα κινητά τους έλαβαν οι κάτοικοι σε: Λήμνο, Λέσβο, Αϊ Στράτη, Χίο, Ψαρά, Οινούσσες, Σάμο, Ικαρία και Φούρνους. Οι Αρχές καλούν για:

  • Περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης.
  • Πιστή τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας λόγω αναμενόμενων σφοδρών φαινομένων.

 Βόρεια Ελλάδα: Στο «ψυγείο» η Μακεδονία

Ο υδράργυρος έκανε «βουτιά», προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο:

  • Θερμοκρασίες: -5 στο Νευροκόπι και το Παρανέστι, -4 στη Βλάστη, -3 στο Κιλκίς.
  • Χιόνια: Έντονες χιονοπτώσεις σε Σέρρες, Κιλκίς, Φλώρινα και Δράμα.
  • Απαγορεύσεις: Κλειστοί δρόμοι για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων στην Ε.Ο. Φλώρινας-Κρυσταλλοπηγής και Γρεβενών-Τρικάλων.
  • Αλυσίδες: Απαραίτητες σε όλο το ορεινό δίκτυο Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

Τι θα γίνει με τα σχολεία την Πέμπτη 22/01

  • Κλειστά: Στον Δήμο Σερβίων Κοζάνης (όλες οι βαθμίδες).
  • Άνοιγμα στις 09:00 - 09:15: Στους Δήμους Φλώρινας, Πρεσπών, Καστοριάς, Νεστορίου και Άργους Ορεστικού.
  • Κανονικά: Σε Κοζάνη, Έδεσσα και Ωραιόκαστρο.

Διαβάστε ακόμα: Πύρινη κόλαση στο Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά που κατέκαψε 3 επιχειρήσεις – Μαρτυρίες για «εισβολή» πριν τις εκρήξεις

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΔΥΠΑ: «Πρεμιέρα» για 63.000 προσλήψεις – Τα 5+1 προγράμματα που ανοίγουν θέσεις εργασίας και επιδοτήσεις
Οικονομία

ΔΥΠΑ: «Πρεμιέρα» για 63.000 προσλήψεις – Τα 5+1 προγράμματα που ανοίγουν θέσεις εργασίας και επιδοτήσεις

Κακοκαιρία: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους – Ποιοι δικαιούνται τηλεργασία και πού απαγορεύεται το delivery
Κοινωνία

Κακοκαιρία: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους – Ποιοι δικαιούνται τηλεργασία και πού απαγορεύεται το delivery

Πασχάλης Τερζής: Στο νοσοκομείο εσπευσμένα ο αγαπημένος τραγουδιστής – Ποια η κατάσταση της υγείας του
ShowBiz

Πασχάλης Τερζής: Στο νοσοκομείο εσπευσμένα ο αγαπημένος τραγουδιστής – Ποια η κατάσταση της υγείας του

Καιρός: Σε «Red Code» η μισή χώρα λόγω της κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα πλήξουν ακραία φαινόμενα, ήχησε ήδη το 112
Ο Καιρός

Καιρός: Σε «Red Code» η μισή χώρα λόγω της κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα πλήξουν ακραία φαινόμενα, ήχησε ήδη το 112

Αγρότες: Μεγάλη αποχώρηση από τα μπλόκα – Τέλος στο μπλόκο της Αθηνών-Λαμίας μετά από 53 ημέρες
Κοινωνία

Αγρότες: Μεγάλη αποχώρηση από τα μπλόκα – Τέλος στο μπλόκο της Αθηνών-Λαμίας μετά από 53 ημέρες