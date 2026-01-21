Σε κατάσταση πολιορκίας παραμένει η χώρα από την κακοκαιρία, με το 112 να ηχεί στις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης για τους κατοίκους του Βορείου Αιγαίου. Την ώρα που η Αττική θρηνεί δύο θύματα, η Βόρεια Ελλάδα δίνει μάχη με τον παγετό και το χιόνι, με τον υδράργυρο να πέφτει στους -5 βαθμούς. Κλειστά σχολεία, αντιολισθητικές αλυσίδες και απαγορεύσεις για βαρέα οχήματα συνθέτουν το σκηνικό της αυριανής ημέρας.

SOS από το 112 στο Βόρειο Αιγαίο

Μήνυμα στα κινητά τους έλαβαν οι κάτοικοι σε: Λήμνο, Λέσβο, Αϊ Στράτη, Χίο, Ψαρά, Οινούσσες, Σάμο, Ικαρία και Φούρνους. Οι Αρχές καλούν για:

Περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης.

Πιστή τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας λόγω αναμενόμενων σφοδρών φαινομένων.

Βόρεια Ελλάδα: Στο «ψυγείο» η Μακεδονία

Ο υδράργυρος έκανε «βουτιά», προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο:

Θερμοκρασίες: -5 στο Νευροκόπι και το Παρανέστι, -4 στη Βλάστη, -3 στο Κιλκίς.

Χιόνια: Έντονες χιονοπτώσεις σε Σέρρες, Κιλκίς, Φλώρινα και Δράμα.

Απαγορεύσεις: Κλειστοί δρόμοι για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων στην Ε.Ο. Φλώρινας-Κρυσταλλοπηγής και Γρεβενών-Τρικάλων.

Αλυσίδες: Απαραίτητες σε όλο το ορεινό δίκτυο Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

Τι θα γίνει με τα σχολεία την Πέμπτη 22/01

Κλειστά: Στον Δήμο Σερβίων Κοζάνης (όλες οι βαθμίδες).

Άνοιγμα στις 09:00 - 09:15: Στους Δήμους Φλώρινας, Πρεσπών, Καστοριάς, Νεστορίου και Άργους Ορεστικού.

Κανονικά: Σε Κοζάνη, Έδεσσα και Ωραιόκαστρο.

