Συγκλονισμένη η πανελλήνια κοινή γνώμη παρακολουθεί τον τραγικό απολογισμό της φονικής κακοκαιρίας «Red Code». Μετά τον θάνατο του 52χρονου λιμενικού στην Αρκαδία, μια 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα κάτω από αποτρόπαιες συνθήκες. Η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο, με την Πυροσβεστική να δίνει μάχη για τον απεγκλωβισμό της, ο οποίος δυστυχώς κατέληξε σε τραγωδία.

Η Τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα (Τελευταία Ενημέρωση):



Το σημείο μηδέν: Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου 14. Η περιοχή είχε μετατραπεί σε έναν απέραντο χείμαρρο λόγω της βροχόπτωσης-ρεκόρ.



Το χρονικό του δυστυχήματος:

Το μοιραίο συμβάν : Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΡΤ, η γυναίκα βρισκόταν στον δρόμο την ώρα που η ραγδαιότητα της βροχής μετέτρεψε τις οδούς σε χειμάρρους. Ένα αυτοκίνητο, το οποίο παρασύρθηκε από τη δύναμη του νερού, χτύπησε την άτυχη γυναίκα.

