Δραματικές ώρες βιώνει η Αττική καθώς το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει το λεκανοπέδιο με ραγδαιότητα βροχής που ξεπερνά τα 100 χιλιοστά ανά ώρα. Η υπερχείλιση ρεμάτων οδήγησε σε εντολή εκκένωσης στον Ασπρόπυργο, ενώ το Μετρό και το Τραμ παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα λόγω εισροής υδάτων. Την ίδια στιγμή, ο θάνατος ενός λιμενικού στην Αρκαδία συγκλονίζει το πανελλήνιο, υπενθυμίζοντας την επικινδυνότητα των φαινομένων.

Εκτακτη Ενημέρωση (Update 20:30):

Εκκένωση στον Ασπρόπυργο: Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους της περιοχής Γκορύτσα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου.

Μετρό & Τραμ: Κλειστοί οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα (Ηλεκτρικός) λόγω νερού στις γραμμές. Προβλήματα και στο Τραμ από Γλυφάδα έως Πειραιά.

Εγκλωβισμοί: Οδηγοί παγιδεύτηκαν στις Λεωφόρους Καραμανλή, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης. Στη Σπύρου Λούη (Μαρούσι), αυτοκίνητα βυθίστηκαν κάτω από τη γέφυρα.

Ποτάμια: Ο Ιλισός και ο Ποδονίφτης βρίσκονται σε οριακό σημείο υπερχείλισης.

Κλειστοί Δρόμοι & Εκτροπές (Τελευταία Ενημέρωση):

Οδός Πειραιώς: Διακοπή στο ύψος της Κύπρου (Μοσχάτο) προς Αθήνα.

Πειραιάς: Προβλήματα στην Ομηρίδου Σκυλίτση και στην Ακτή Μουτσοπούλου.

Σπάτα: Υπερχείλιση στο ρέμα Βαλανάρη (οδός Ήμερου Πεύκου).

Νέα Μάκρη: Καθίζηση οδοστρώματος στην οδό Ειρήνης.



. Η ραγδαιότητα των 278 χιλιοστών ανά ώρα που καταγράφηκε στον Άλιμο είναι ακραία και εξηγεί γιατί τα αποχετευτικά δίκτυα κατέρρευσαν μέσα σε λίγα λεπτά. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες, καθώς το έδαφος είναι πλέον κορεσμένο και κάθε νέα μπόρα μπορεί να προκαλέσει άμεση πλημμύρα. Μην μετακινείστε αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη.

Η Άνω Γλυφάδα βρίσκεται στο έλεος της φύσης, καθώς η έντονη κακοκαιρία έχει μετατρέψει δρόμους σε χείμαρρους, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στην οδό Μετσόβου, ένα Jeep παρασύρθηκε από τα νερά, ενώ πλήθος οχημάτων παραμένει ακινητοποιημένο στις κάθετες οδούς περιμένοντας να υποχωρήσει η καταιγίδα.

Σύμφωνα με οδηγούς που βρέθηκαν στην περιοχή, η κατάσταση είναι κρίσιμη: «Είναι τεράστιο το πρόβλημα, ψηλά στη Μετσόβου στο βουνό είναι ακινητοποιημένα αμάξια, δε μπορούν να διασχίσουν το δρόμο», περιέγραψε πολίτης.





Άλλος σημείωσε ότι ανέβηκε πρόσφατα την Ανθέων με δυσκολία ακόμη και με ψηλό αυτοκίνητο, τονίζοντας ότι «είναι πολύ επικίνδυνο».

