Παρέλυσε η Γραμμή 1 του Μετρό (Ηλεκτρικός) – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Δραματικές εικόνες στη γέφυρα της Σπύρου Λούη με βυθισμένα οχήματα. Τι ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ για τα δρομολόγια.

Η σφοδρή κακοκαιρία «χτύπησε» την καρδιά των συγκοινωνιών της Αθήνας. Λόγω έντονης εισροής υδάτων στις ράγες και τον τροχιόδρομο, Μετρό και Τραμ λειτουργούν με μεγάλες τροποποιήσεις, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες χωρίς μέσο μεταφοράς.

Ηλεκτρικός (Γραμμή 1): Κλειστοί σταθμοί

Σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στα τμήματα:

Πειραιάς - Φάληρο - Πειραιάς

Ταύρος - Κηφισιά - Ταύρος Προσοχή: Οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω εισροής υδάτων στην περιοχή Φαλήρου - Μοσχάτου.

Τραμ (Γραμμή 7): Προβλήματα σε Γλυφάδα & Πειραιά

Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο - ΣΕΦ, καθώς ο τροχιόδρομος έχει καλυφθεί από νερά στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

Μαρούσι: Αυτοκίνητα κάτω από το νερό

Σοκαριστικά είναι τα πλάνα από τη γέφυρα στη Σπύρου Λούη, όπου η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα οχήματα να βυθιστούν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οδηγοί κατάφεραν να βγουν εγκαίρως και δεν αναφέρεται εγκλωβισμός ατόμων.

Εκτροπές κυκλοφορίας σε Μοσχάτο, Πειραιά, Κερατσίνι, Σπάτα, Νέα Μάκρη

Ειδικότερα, διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:



- Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου

- Στην οδό Γ. Λαμπράκη από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά

- Στη συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου

- Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

- Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος στην περιοχή του Πειραιά

- Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Διαβάστε ακόμα: Κλήρωση τζόκερ, 18 Ιανουαρίου: Νέο «χρυσό» Τζακ Ποτ 12,8 εκατ. ευρώ – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς