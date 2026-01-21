«Πέταξε στη θάλασσα 4 άτομα ταυτόχρονα» - Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας για τη στιγμή που η θάλασσα «κατάπιε» τον 53χρονο σημαιοφόρο και πολίτες. Πώς ο ηρωικός ένστολος έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει ξένες περιουσίες.

Δραματικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον θάνατο του 53χρονου σημαιοφόρου του Λιμενικού στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας. Η μαρτυρία ενός ψαρά που βρέθηκε στο νερό μαζί με τον άτυχο Ανδρέα αποκαλύπτει το μέγεθος της κακοκαιρίας και τις εφιαλτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στον μώλο.

«Καβάλαγε τον μώλο η θάλασσα»

Ο αυτόπτης μάρτυρας, Θεοφάνης Δαμιανός, περιγράφει στιγμές απόλυτου χάους στον Alpha: «Ήταν μια μεγάλη κακοκαιρία γύρω στα 10 μποφόρ. Έσπασε καμιά δεκαριά σκάφη. Πέταξε στη θάλασσα τρία – τέσσερα άτομα. Μαζί με αυτούς ήταν και ο άτυχος Ανδρέας. Μας πήρε το κύμα, έπεσα εγώ και ο γιος μου μέσα στη θάλασσα και ακόμη 2-3 άτομα. Ο λιμενικός έχασε τις αισθήσεις του, προφανώς χτύπησε στο κεφάλι του».

Πτώση στο καθήκον

Ο 53χρονος σημαιοφόρος βρισκόταν σε περιπολία μαζί με τη διοικήτρια του τμήματος. Βλέποντας τα σκάφη να κινδυνεύουν, έσπευσε στην προβλήτα να βοηθήσει. Εκεί τον βρήκε το μοιραίο κύμα. Ενώ οι υπόλοιποι πολίτες κατάφεραν να βγουν από τα μανιασμένα κύματα, ο λιμενικός ανασύρθηκε λιπόθυμος και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Κέντρο Υγείας, δεν επανήλθε ποτέ.

Συλλυπητήρια από τον Βασίλη Κικίλια

Ο Υπουργός Ναυτιλίας εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη, τονίζοντας πως τα στελέχη του Λιμενικού υπηρετούν την ασφάλεια των πολιτών με κίνδυνο της ζωής τους. Η τοπική κοινωνία είναι βυθισμένη στο πένθος για τον «δικό τους» Ανδρέα, που έπεσε ηρωικά στη μάχη με τα στοιχεία της φύσης.

Θρήνος για τον άτυχο υπαξιωματικό. Παρασύρθηκε από τα κύματα και χτύπησε στο κεφάλι ενώ προσπαθούσε να ασφαλίσει σκάφη στο λιμάνι. Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό του στο Κέντρο Υγείας.

Δυστυχώς, δεν τα κατάφερε ο 52χρονος λιμενικός που νωρίτερα σήμερα (21/1) έπεσε στη θάλασσα στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα μετά την ανάσυρσή του από τα παγωμένα νερά.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 52χρονος έδινε μάχη με τα κύματα και τους θυελλώδεις ανέμους, προσπαθώντας να βοηθήσει στην πρόσδεση σκαφών για να μην υποστούν ζημιές από την κακοκαιρία. Στην προσπάθειά του αυτή, ένα ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να πέσει στο νερό και να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Σοκ στο Λιμενικό Σώμα

Παρά την άμεση κινητοποίηση των παρευρισκόμενων και των συναδέλφων του για την ανάσυρσή του, ο λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Άστρους κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρο το Λιμενικό Σώμα, καθώς έχασε τη ζωή του προσφέροντας υπηρεσία κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

