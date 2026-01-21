112 στα POS: Γιατί άρχισαν να «ουρλιάζουν» τα τερματικά στις συναλλαγές – Η εξήγηση του Υπουργείου

Απίστευτο σκηνικό σε καταστήματα την ώρα της κακοκαιρίας. Γιατί οι ειδοποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας εμφανίστηκαν στα POS αντί για τα κινητά. Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις.

Ένα ιδιαίτερο φαινόμενο παρατηρήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της αποστολής μηνυμάτων από το 112 για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα: οι προειδοποιήσεις δεν έφτασαν μόνο στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, αλλά και στα τερματικά POS πολλών επιχειρήσεων!

Το γεγονός προκάλεσε έκπληξη και ερωτηματικά, με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να προχωρά σε διευκρινίσεις για να καθησυχάσει τους εμπόρους.

Γιατί συνέβη αυτό;

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, δεν πρόκειται για σφάλμα του συστήματος 112. Η εξήγηση κρύβεται στην τεχνολογία των νέων τερματικών:

Τα σύγχρονα POS λειτουργούν με σύστημα Android , ακριβώς όπως τα smartphone.

, ακριβώς όπως τα smartphone. Όταν είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, το σύστημα Cell Broadcast τα αναγνωρίζει ως κινητές συσκευές.

Το 112 στέλνει το σήμα σε όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε μια συγκεκριμένη κυψέλη δικτύου, χωρίς να μπορεί να διακρίνει αν πρόκειται για τηλέφωνο ή τερματικό πληρωμών.



Πώς μπορούν να το απενεργοποιήσουν οι έμποροι

Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να σταματήσουν αυτές οι ειδοποιήσεις στα POS τους, το Υπουργείο συστήνει:

Επικοινωνία με τον κατασκευαστή της συσκευής. Ζήτηση οδηγιών για ρυθμίσεις ή αναβάθμιση λογισμικού (firmware). Απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων Cell Broadcast μέσα από το μενού της συσκευής.

