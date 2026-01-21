Κακοκαιρία στην Αττική: Καθιζήσεις και διακοπές κυκλοφορίας.Φούσκωσαν Κηφισός και Ιλισός – Τι θα γίνει με τα σχολεία

Εκκενώσεις σπιτιών, καθιζήσεις και πτώσεις δέντρων. Η επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας για τη λειτουργία των σχολείων αύριο. Σε κατάσταση «Red Code» η χώρα.

Η κακοκαιρία σαρώνει την Αττική τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και θέτοντας σε συναγερμό τον κρατικό μηχανισμό. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση στις οδικές αρτηρίες και τα ρέματα είναι οριακή.

Τι θα γίνει με τα σχολεία την Πέμπτη (22/1)
Παρά την ένταση των φαινομένων, οι τελευταίες πληροφορίες από την Περιφέρεια Αττικής αναφέρουν ότι τα σχολεία αύριο Πέμπτη θα λειτουργήσουν κανονικά. Οι αρχές εκτιμούν ότι το κύμα κακοκαιρίας θα απομακρυνθεί σταδιακά από το λεκανοπέδιο μέχρι το βράδυ, οπότε δεν συντρέχει λόγος για κλείσιμο των σχολικών μονάδων.

Ποτάμια σε «αναβρασμό» και εκκενώσεις
Κηφισός & Ιλισός: Η στάθμη των δύο μεγάλων ποταμών έχει ανέβει επικίνδυνα, προκαλώντας τρόμο στους περίοικους.
Ρέμα Πικροδάφνης: Ολοκληρώθηκε η εκκένωση τριών κατοικιών στον Άγιο Δημήτριο (οδοί Βαλτετσίου και Τεπελενίου) λόγω άμεσου κινδύνου καθίζησης.
Περιστέρι: Σοκ στην οδό Καλλιδρόμου, όπου δέντρο έπεσε πάνω σε διερχόμενο ΙΧ. Ο οδηγός σώθηκε από θαύμα, καθώς το δέντρο χτύπησε το μπροστινό μέρος του οχήματος.

Κυκλοφοριακό χάος
Λεωφόρος Ποσειδώνος: Διακοπή κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα λόγω υπερχείλισης υπονόμου.
Νέα Μάκρη: Κλειστοί δρόμοι λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.
Σπάτα: Προβλήματα στην οδό Ήμερου Πεύκου.

Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες (Red Code)
Η Πολιτική Προστασία διατηρεί το κόκκινο επίπεδο συναγερμού για Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία. Από απόψε το βράδυ τα φαινόμενα μετατοπίζονται στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ.

