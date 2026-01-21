Σοκαριστικές διαστάσεις λαμβάνει η παραμονή του 16χρονου προφυλακισμένου για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες, στις φυλακές Κασσαβέτειας. Ο ανήλικος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού και βασανισμού με ηλεκτρικό καλώδιο από 11 συγκρατούμενούς του, σε ένα επεισόδιο που κατέληξε σε εξέγερση, εμπρησμούς στρωμάτων και λιποθυμίες. Οι καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης και τον συνωστισμό φέρνουν στο φως την εκρηκτική κατάσταση στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο Βασανισμός: 11 ανήλικοι κρατούμενοι επιτέθηκαν στον 16χρονο το βράδυ της Δευτέρας, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό καλώδιο ως μαστίγιο.

Η Εξέγερση: Μετά τον ξυλοδαρμό, οι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα, προκαλώντας ασφυκτική ατμόσφαιρα από τους τοξικούς καπνούς.

Παρά τρίχα τραγωδία: Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι προειδοποιούν ότι οι κρατούμενοι θα μπορούσαν να είχαν καεί ζωντανοί αν καθυστερούσε το άνοιγμα των θαλάμων.

Συνωστισμός: Η Κασσαβέτεια φιλοξενεί 310 άτομα ενώ έχει χωρητικότητα για 274, με τους φύλακες να ζητούν άμεση απομάκρυνση των ανηλίκων.



Ο «νόμος της φυλακής» φαίνεται να εφαρμόστηκε με τον πιο σκληρό τρόπο απέναντι στον 16χρονο δράστη. Ωστόσο, το μείζον ζήτημα είναι η ασφάλεια εντός των τειχών. Όταν ανήλικοι έχουν πρόσβαση σε καλώδια και αναπτήρες και μπορούν να οργανώσουν ομαδικές επιθέσεις, το σύστημα κρίνεται ανεπαρκές. Η μετατροπή μιας αγροτικής φυλακής σε χώρο κράτησης ανηλίκων χωρίς τις κατάλληλες προδιαγραφές, δημιουργεί μια «βόμβα» έτοιμη να εκραγεί.

