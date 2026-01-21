Αγρότες: Μεγάλη αποχώρηση από τα μπλόκα – Τέλος στο μπλόκο της Αθηνών-Λαμίας μετά από 53 ημέρες

Αγρότες: Μεγάλη αποχώρηση από τα μπλόκα – Τέλος στο μπλόκο της Αθηνών-Λαμίας μετά από 53 ημέρες

Σε μια κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς οι παραγωγοί σε Φθιώτιδα, Βοιωτία και Εύβοια αποφάσισαν τη σταδιακή απόσυρση των τρακτέρ από την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας. Παρά την απογοήτευση από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, την οποία χαρακτήρισαν «φιάσκο», οι αγρότες προχωρούν σε αναδίπλωση των δυνάμεών τους, προειδοποιώντας ωστόσο για νέες μορφές δράσης και μια ενδεχόμενη κάθοδο στην Αθήνα στο άμεσο μέλλον.


Εθνική Οδός: Τα τρακτέρ αποχωρούν από το Κάστρο, την Αταλάντη και τον Μπράλο έως την Παρασκευή 23/01.
Δυτική Μακεδονία: Αποχώρηση από τον κόμβο της Σιάτιστας την Πέμπτη 22/01, με ταυτόχρονη έναρξη μηχανοκίνητων πορειών σε Κοζάνη, Καστοριά και Γρεβενά.
Θεσσαλία: Συμβολική κάθοδος στο κέντρο της Λάρισας την Παρασκευή πριν την επιστροφή στα χωριά.
Μάλγαρα: Παραμονή των αγροτών στα διόδια χωρίς αποκλεισμό του δρόμου, με αιχμή τα προβλήματα στην παραγωγή ρυζιού και τη συμφωνία Mercosur.
Επόμενα βήματα: Πρόταση για νέα Πανελλαδική σύσκεψη με στόχο τη διοργάνωση συλλαλητηρίου με τρακτέρ στην Αθήνα.

Η αποχώρηση από τα μπλόκα δεν αποτελεί "λευκή σημαία". Οι αγρότες επιλέγουν τη στρατηγική της "ενεργής εφεδρείας". Η παραμονή τους στο δρόμο για 53 ημέρες αποτελεί ρεκόρ αντοχής, όμως η κόπωση και η ανάγκη επιστροφής στις καλλιέργειες επιβάλλουν αλλαγή πλεύσης. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η ομόθυμη δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές εξαγγελίες, κάτι που υποδηλώνει ότι η κοινωνική ένταση παραμένει κάτω από την επιφάνεια.

