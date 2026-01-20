Κλήρωση Τζόκερ: Νέο «χρυσό» τζακ ποτ – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς που μοίραζαν 13,5 εκατομμύρια ευρώ

Χωρίς μεγάλο νικητή στην πρώτη κατηγορία ολοκληρώθηκε η κλήρωση 3017 του Τζόκερ το βράδυ της Τρίτης 20 Ιανουαρίου 2026. Το ποσό των 13.500.000 ευρώ δεν βρήκε κάτοχο, οδηγώντας σε ένα νέο εντυπωσιακό τζακ ποτ για την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ ένας τυχερός στην κατηγορία των 5 επιτυχιών έγινε πλουσιότερος κατά 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης:

Οι αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι οι: 2, 7, 27, 32, 45 και αριθμός Τζόκερ ο: 9

Τα αποτελέσματα:

1η κατηγορία (5+1): Τζακ Ποτ. Το ποσό των 14,2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστούν οι νικητές της επόμενης κλήρωσης την Πέμπτη 22/01.

2η κατηγορία (5): Βρέθηκε ένας (1) τυχερός που κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ.



Το Τζόκερ διανύει μια από τις πιο παρατεταμένες περιόδους τζακ ποτ των τελευταίων ετών, με το ποσό πλέον να αγγίζει επίπεδα-ρεκόρ. Η επόμενη κλήρωση της Πέμπτης αναμένεται να συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς τα 14,2 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα έπαθλα που έχουν δοθεί πρόσφατα. Θυμίζουμε στους αναγνώστες μας ότι το παιχνίδι πρέπει να γίνεται με μέτρο και υπευθυνότητα.

