Συναγερμός 112 σε 5 νομούς της Πελοποννήσου: Έρχεται η κακοκαιρία «Κατηγορίας 5» – Πού θα «χτυπήσουν» τα ακραία φαινόμενα

Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται η χώρα από το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται βορειοανατολικά, με το 112 να στέλνει επείγουσες ειδοποιήσεις σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Κορινθία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα επεισόδιο βροχόπτωσης που κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία), με σφοδρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πυκνές χιονοπτώσεις που θα σαρώσουν τη χώρα την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

 
Ο «χάρτης» της απειλής:

Μήνυμα 112: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες». Η προειδοποίηση αφορά κυρίως το διάστημα από νωρίς το πρωί έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης για την Πελοπόννησο.
Πού θα πέσει το περισσότερο νερό: Στο «μάτι» της κακοκαιρίας βρίσκονται η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Εύβοια, η Θεσσαλία και η Ανατολική Στερεά.
Αττική: Οι βροχές ξεκινούν από νωρίς το πρωί, όμως από το απόγευμα αναμένεται ραγδαία επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα σχολεία του νομού θα παραμείνουν κλειστά.
Χιονοπτώσεις: Πυκνό χιόνι θα πέσει στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στη Μακεδονία και τη Θράκη.
Θυελλώδεις άνεμοι: Ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στα πελάγη, καθιστώντας επικίνδυνες τις μετακινήσεις.
 
Η κατηγοριοποίηση RPI 5 (Ακραία) από το Meteo.gr υποδεικνύει υψηλό κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις. Η προληπτική απόφαση για κλειστά σχολεία στην Αττική και τη Δυτική Ελλάδα, σε συνδυασμό με την τηλεργασία στο Δημόσιο, στοχεύει στην αποσυμφόρηση των δρόμων ώστε να διευκολυνθεί το έργο των αρχών αν χρειαστεί παρέμβαση. Οι πολίτες οφείλουν να επιδείξουν μέγιστη προσοχή και να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση.

