Κακοκαιρία: Τηλεργασία και δικαιολογημένες απουσίες στο Δημόσιο την Τετάρτη – Τι ισχύει για τα ραντεβού των πολιτών

Σε ειδικό καθεστώς λειτουργίας τίθεται το Δημόσιο την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού. Με επείγουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, δίνεται η δυνατότητα τηλεργασίας για τους υπαλλήλους που μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως, ενώ προβλέπονται δικαιολογημένες απουσίες και ελαστικότητα στο ωράριο για όσους αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης.

 
Οι 5 βασικές οδηγίες του ΥΠΕΣ:

Τηλεργασία: Συνιστάται η παροχή εργασίας εξ αποστάσεως για όλες τις υπηρεσίες όπου η φύση των καθηκόντων το επιτρέπει.
Δικαιολογημένη Απουσία: Υπάλληλοι που δεν μπορούν να τηλεργαστούν αλλά ούτε και να προσέλθουν στην υπηρεσία τους λόγω καιρού, μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα χωρίς την προσκόμιση εγγράφων από δημόσιες αρχές.
Ελαστικό Ωράριο: Αιτιολογημένη θεωρείται η καθυστερημένη προσέλευση ή η πρόωρη αποχώρηση για λόγους ασφαλείας κατά τις μετακινήσεις.
Ραντεβού Πολιτών: Οι υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώσουν τους πολίτες για τυχόν ακυρώσεις ραντεβού την Τετάρτη και να προχωρήσουν σε άμεσο επαναπρογραμματισμό.
Εξαιρέσεις: Οι οδηγίες δεν ισχύουν για το προσωπικό «πρώτης γραμμής» (ΟΤΑ, νοσοκομεία, σώματα ασφαλείας), η εργασία των οποίων συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.

