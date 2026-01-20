Σε ειδικό καθεστώς λειτουργίας τίθεται το Δημόσιο την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού. Με επείγουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, δίνεται η δυνατότητα τηλεργασίας για τους υπαλλήλους που μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως, ενώ προβλέπονται δικαιολογημένες απουσίες και ελαστικότητα στο ωράριο για όσους αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης.



Οι 5 βασικές οδηγίες του ΥΠΕΣ:

Τηλεργασία: Συνιστάται η παροχή εργασίας εξ αποστάσεως για όλες τις υπηρεσίες όπου η φύση των καθηκόντων το επιτρέπει.

Δικαιολογημένη Απουσία: Υπάλληλοι που δεν μπορούν να τηλεργαστούν αλλά ούτε και να προσέλθουν στην υπηρεσία τους λόγω καιρού, μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα χωρίς την προσκόμιση εγγράφων από δημόσιες αρχές.

Ελαστικό Ωράριο: Αιτιολογημένη θεωρείται η καθυστερημένη προσέλευση ή η πρόωρη αποχώρηση για λόγους ασφαλείας κατά τις μετακινήσεις.

Ραντεβού Πολιτών: Οι υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώσουν τους πολίτες για τυχόν ακυρώσεις ραντεβού την Τετάρτη και να προχωρήσουν σε άμεσο επαναπρογραμματισμό.

Εξαιρέσεις: Οι οδηγίες δεν ισχύουν για το προσωπικό «πρώτης γραμμής» (ΟΤΑ, νοσοκομεία, σώματα ασφαλείας), η εργασία των οποίων συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.

