Σε «αναμμένα κάρβουνα» βρίσκονται χιλιάδες γονείς και μαθητές στο λεκανοπέδιο, καθώς η Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο, Τετάρτη (21/1). Η προειδοποίηση της ΕΜΥ για επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες έχει σημάνει συναγερμό, με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου να συνεδριάζει εκτάκτως για τις τελικές εισηγήσεις.

Τι γνωρίζουμε έως τώρα

Η Συνεδρίαση: Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδριάζει αυτή την ώρα. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός των επόμενων ωρών.

Ο φόβος για πλημμύρες: Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μεγάλες ποσότητες βροχής σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην Αττική, καθιστώντας τις μετακινήσεις επικίνδυνες.

Το χρονοδιάγραμμα: Τα φαινόμενα στην Αττική θα ενταθούν από το μεσημέρι έως το βράδυ της Τετάρτης.

Η θέση της Περιφέρειας: Η απόφαση θα ληφθεί με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, ειδικά κατά τις ώρες αποχώρησης από τα σχολεία, όπου αναμένεται η κορύφωση της κακοκαιρίας.



Γιατί είναι πιθανό το «λουκέτο»

Ο συνδυασμός της 48ωρης απεργίας των ταξί (που ήδη προκαλεί χάος στους δρόμους) με την επερχόμενη καταιγίδα, δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Η Πολιτική Προστασία θέλει να αποφύγει τον εγκλωβισμό μαθητών και γονέων σε πλημμυρισμένους δρόμους κατά τις ώρες αιχμής.

Ως Madata.gr, επισημαίνουμε ότι η απόφαση για κλειστά σχολεία δεν αφορά μόνο το χιόνι (όπως έχουμε συνηθίσει), αλλά και την ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων. Το 2026, η κλιματική κρίση καθιστά τις αστικές πλημμύρες τον υπ' αριθμόν ένα κίνδυνο για την Αθήνα. Η προληπτική αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων θεωρείται πλέον διεθνώς ως το πιο αποτελεσματικό μέτρο για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την αποφυγή ατυχημάτων σε συνθήκες "Red Alert".





