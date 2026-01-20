Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στο κέντρο – Γυναίκα έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας

Σοκ επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά την πτώση μιας 48χρονης γυναίκας από μπαλκόνι τρίτου ορόφου. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (20/01) κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας, ενώ οι περαστικοί παρακολουθούσαν έντρομοι τις προσπάθειες των διασωστών.

Τι γνωρίζουμε έως τώρα

Το σημείο: Η πτώση σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κασσάνδρου και Αισχύλου γύρω στις 10:20 το πρωί.

Η ηλικία: Πρόκειται για μια γυναίκα 48 ετών.

Η μεταφορά: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε άμεσα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Έρευνες: Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα (ατύχημα, απόπειρα ή άλλο συμβάν) για να εξακριβωθούν τα αίτια της πτώσης.

Αν εσείς ή κάποιος γνωστός σας αντιμετωπίζει δυσκολίες, μπορείτε να καλέσετε στη Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη (1034) ή στη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία (1018). Η ψυχική υγεία είναι προτεραιότητα και το OurLife.gr διαθέτει πλούσιο υλικό για τη στήριξη όσων έχουν ανάγκη.

