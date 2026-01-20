Ισχυρός σεισμός στη Μάνη – Πού ήταν το επίκεντρο και τι λένε οι πρώτες πληροφορίες

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (20/1) στον θαλάσσιο χώρο νότια της Πελοποννήσου. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Λακωνίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών, αν και λόγω της απόστασης από τις ακτές δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές ή προβλήματα.



Τα στοιχεία της δόνησης

Μέγεθος: 4 Ρίχτερ.

Επίκεντρο: 117 χιλιόμετρα Νότια - Νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας.

Εστιακό Βάθος: 22,6 χιλιόμετρα (σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο).

Ώρα εκδήλωσης: 09:34 το πρωί.



Τι να κάνετε τώρα: Οδηγίες Επιβίωσης

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες ασφαλείας σε περίπτωση δόνησης:

Αν είστε μέσα στο σπίτι: Μείνετε ψύχραιμοι. Καλυφθείτε κάτω από ένα γερό τραπέζι ή γραφείο και κρατήστε το πόδι του. Μην τρέχετε προς την έξοδο ή τα μπαλκόνια.

Αν είστε σε ανοιχτό χώρο: Απομακρυνθείτε από κτίρια, δέντρα, στύλους της ΔΕΗ και τζάμια που μπορεί να πέσουν.

Αν είστε στο αυτοκίνητο: Σταματήστε με ασφάλεια σε σημείο μακριά από γέφυρες, σήραγγες και υπέργειες διαβάσεις.





Ως Madata.gr, παρακολουθούμε την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας. Το γεγονός ότι ο σεισμός σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο και σε αρκετά μεγάλο εστιακό βάθος (22,6 χλμ.) είναι καθησυχαστικό, καθώς η ενέργεια εκτονώθηκε μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι σεισμολόγοι παραμένουν επιφυλακτικοί, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η καταγραφή της δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή του τόξου της Νότιας Πελοποννήσου.

