Κόλαση στην Αττική: 48ωρο απεργία στα Ταξί, έργα στον Κηφισό και «έμφραγμα» στους δρόμους – Δείτε τον χάρτη

Σε έναν ατελείωτο «γολγοθά» εξελίσσεται η μετακίνηση των οδηγών στην Αττική σήμερα, Τρίτη (20/1). Ο συνδυασμός της 48ωρης απεργίας των Ταξί, των προγραμματισμένων έργων στον Κηφισό που κλείνουν λωρίδες κυκλοφορίας και του αυξημένου όγκου οχημάτων λόγω κακοκαιρίας, έχει μετατρέψει τους κεντρικούς οδικούς άξονες σε «παγίδες» για χιλιάδες πολίτες.

Πού θα συναντήσετε τα μεγαλύτερα προβλήματα

  • Απεργία Ταξί: Χωρίς ταξί η Αθήνα σήμερα Τρίτη (20/1) και αύριο Τετάρτη (21/1). Οι οδηγοί διεκδικούν λύσεις στα θεσμικά τους αιτήματα.
  • Έργα στον Κηφισό: Κλειστή η δεξιά λωρίδα από τη Λ. Πέτρου Ράλλη έως την οδό Μακρυγιάννη (ρεύμα προς Πειραιά) έως τις 15:00.
  • Αττική Οδός: Καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 25 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.
  • «Κόκκινο» Κέντρο: Σημειωτόν τα οχήματα σε Βασ. Σοφίας, Συγγρού και Κατεχάκη.

 
Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό

Η Τροχαία έχει θέσει σε ισχύ έκτακτες ρυθμίσεις λόγω εργασιών. Προσέξτε τα εξής σημεία:

Σήμερα Τρίτη (20/1): Διακοπή κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα από το ύψος της Λ. Π. Ράλλη έως την οδό Μακρυγιάννη (ρεύμα προς Πειραιά) μεταξύ 09:00 - 15:00.
Παρασκευή (23/1): Νέες εργασίες από την οδό Αναγεννήσεως έως την Αχαρνών (ρεύμα προς Πειραιά) από τις 07:00 έως τις 15:00.
 

Οδικός Χάρτης Καθυστερήσεων

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι οδηγοί κινούνται με ταχύτητες «βαδίσματος» στους εξής δρόμους:

  • Λ. Κηφισού: Από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως τη Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα.
  • Λεωφόρος Ποσειδώνος: Από το Νέο Φάληρο έως το Καλαμάκι (ρεύμα προς Πειραιά).
  • Κέντρο Αθήνας: Σοβαρά προβλήματα σε Πατησίων, Αχαρνών, Αλεξάνδρας και Βασ. Κωνσταντίνου.
  • Πειραιάς: Μποτιλιάρισμα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.

Το σημερινό κυκλοφοριακό χάος δεν είναι τυχαίο. Η απουσία των ταξί από τους δρόμους αυξάνει τη χρήση των Ι.Χ., την ώρα που οι προγραμματισμένες εργασίες στον Κηφισό μειώνουν τη χωρητικότητα του δρόμου κατά 33% (λόγω κατάληψης λωρίδας). Συμβουλή του Madata.gr: Αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη, αποφύγετε τη διέλευση από τον Κηφισό μέχρι τις 15:30, καθώς η λήξη των εργασιών συμπίπτει με την απογευματινή αιχμή, δημιουργώντας φαινόμενο «ντόμινο» στις γύρω περιοχές.

Διαβάστε ακόμα: Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη: Το επίσημο ανακοινωθέν από το Παλάτι και η τελευταία εμφάνιση στην Αθήνα

