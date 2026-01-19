Νέες ταυτότητες: Ανατροπή με παράταση έως το 2027 – Πότε λήγουν οριστικά οι παλιές, τι ισχύει για τα ταξίδια και πώς θα κλείσετε ραντεβού

Μία κρίσιμη παράταση στη χρήση των παλαιών ταυτοτήτων δίνει ανάσα σε χιλιάδες πολίτες που δεν έχουν προλάβει να εκδώσουν το νέο έγγραφο. Ενώ η Ευρωπαϊκή οδηγία θέτει τον Αύγουστο του 2026 ως ορόσημο για τα ταξίδια, η ελληνική κυβέρνηση παρατείνει την ισχύ των παλαιών δελτίων για συγκεκριμένες ψηφιακές διαδικασίες έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες & το κόστος

6 Αυγούστου 2026: Η παλιά ταυτότητα παύει να ισχύει ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός Ε.Ε. Μετά από αυτή την ημερομηνία, θα χρειάζεστε υποχρεωτικά νέα ταυτότητα ή διαβατήριο για να ταξιδέψετε στο εξωτερικό.

25 Σεπτεμβρίου 2027: Η νέα προθεσμία για τη χρήση των παλαιών ταυτοτήτων σε ψηφιακές συναλλαγές και εξ αποστάσεως ταυτοποίηση (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών εμπιστοσύνης).

Κόστος Έκδοσης: Το παράβολο ανέρχεται στα 10€ (5€ για πολύτεκνους), συν 0,50€ για το ένσημο της ΕΛ.ΑΣ.

Διαδικασία: Το ραντεβού κλείνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr.



Τι ισχύει για τα ταξίδια και τις ψηφιακές υπηρεσίες

Η παράταση έως το 2027 αφορά κυρίως την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, ώστε να μην αποκλειστούν πολίτες από το gov.gr λόγω των καθυστερήσεων στα ραντεβού. Ωστόσο, προσοχή: Για τις μετακινήσεις εντός Ευρώπης, ο κανονισμός είναι αυστηρός. Αν σχεδιάζετε ταξίδι μετά τον Αύγουστο του 2026, η νέα ταυτότητα είναι μονόδρομος.

Πώς θα κλείσετε το ραντεβού σας (Βήμα-Βήμα)

Είσοδος στο id.gov.gr με κωδικούς Taxisnet. Επιλογή Αστυνομικής Αρχής (μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε τμήμα, όχι μόνο της περιοχής σας). Επιλογή ημερομηνίας και ώρας (τα διαθέσιμα ραντεβού εμφανίζονται για τους επόμενους 3 μήνες). Πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου (κωδικός 4485) πριν την επίσκεψη στο τμήμα.

