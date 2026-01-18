Κλήρωση τζόκερ, 18 Ιανουαρίου: Νέο «χρυσό» Τζακ Ποτ 12,8 εκατ. ευρώ – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Δεν βρέθηκε νικητής στην πρώτη κατηγορία στην αποψινή κλήρωση (3016). Πού βρέθηκαν τα 7 τυχερά πεντάρια που κερδίζουν από 100.000 ευρώ. Πόσα θα μοιράσει το Τζόκερ την Τρίτη.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2026 η κλήρωση 3016 του Τζόκερ, η οποία μοίραζε το ιλιγγιώδες ποσό των 12,8 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σημειώθηκε νέο Τζακ Ποτ στην πρώτη κατηγορία, ανεβάζοντας το ποσό για την επόμενη κλήρωση σε ακόμα πιο υψηλά επίπεδα.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης:

13, 17, 28, 29, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 2.

7 τυχεροί στη δεύτερη κατηγορία

Αν και δεν βρέθηκε ο μεγάλος υπερτυχερός στο «5+1», στη δεύτερη κατηγορία (5άρια) βρέθηκαν 7 τυχερά δελτία, οι κάτοχοι των οποίων κερδίζουν από 100.000 ευρώ έκαστος.

Τουλάχιστον 13,5 εκατ. ευρώ την Τρίτη

Μετά το νέο Τζακ Ποτ, το ποσό που θα μοιράσει το Τζόκερ στην επόμενη κλήρωση της Τρίτης (20/01) εκτοξεύεται στα 13,5 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

