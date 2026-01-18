Στο φως το σκοτεινό παρασκήνιο πίσω από τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη. Η γυναίκα του θύματος είχε φύγει με τον δράστη και επέστρεψε, ενώ είχε προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή της.

Συγκλονίζουν οι νέες πτυχές της τραγωδίας στο Λιθοβούνι Αγρινίου, όπου ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Πίσω από την ενέδρα θανάτου κρύβεται μια πολυτάραχη ιστορία προδοσίας, πάθους και απελπισίας που μετέτρεψε δύο αδελφικούς φίλους σε θανάσιμους εχθρούς.

Η γυναίκα, η Πάτρα και η απόπειρα αυτοκτονίας

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, η γυναίκα του θύματος ήταν το πρόσωπο-κλειδί. Πριν από περίπου έναν χρόνο, είχε εγκαταλείψει τον 50χρονο σύζυγό της για να ζήσει στην Πάτρα με τον δράστη. Μάλιστα, αποκαλύφθηκε πως είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας κόβοντας τις φλέβες της σε μαντρί. Παρά την προδοσία, ο 50χρονος κοινοτάρχης, όντας «τρελά ερωτευμένος», τη δέχτηκε ξανά πίσω, όμως η κρυφή επικοινωνία της με τον δράστη φαίνεται πως δεν σταμάτησε ποτέ.

«Αυτοάμυνα» ισχυρίζεται ο δράστης

Ο 44χρονος υποστηρίζει πως πυροβόλησε γιατί απειλούνταν η ζωή του. Ο αδελφός του δράστη περιγράφει μια κατάσταση τρόμου, ισχυριζόμενος πως το θύμα κυνηγούσε τον 44χρονο παντού με όπλο. «Μου είπε: "Θα με σκότωνε, τι να έκανα;"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πλευρά του θύματος: «Ήταν πράος άνθρωπος»

Αντίθετα, οι φίλοι του 50χρονου θύματος κάνουν λόγο για έναν «άγιο άνθρωπο» που δεν θα σήκωνε ποτέ χέρι. «Τον χτύπαγες σφαλιάρα και γύρναγε το άλλο μάγουλο», λένε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του δράστη περί αυτοάμυνας ως μια προσπάθεια να ελαφρύνει τη θέση του.

