Ολοκληρώθηκε η γιγαντιαία επιχείρηση με τη συμμετοχή 90 ατόμων και Super Puma. Πώς συνέβη το ατύχημα σε υψόμετρο 2.000 μέτρων – Η στιγμή που ο ένας παρέσυρε τον άλλο στη χαράδρα.

Μετά από ώρες αγωνίας μέσα στο κρύο και τον πάγο, οι οκτώ ορειβάτες που είχαν παγιδευτεί κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία στον Ταΰγετο είναι πλέον ασφαλείς. Η επικίνδυνη επιχείρηση, που διεξήχθη υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, ολοκληρώθηκε με τη μεταφορά τεσσάρων τραυματιών (3 γυναίκες και 1 άνδρας) στο Νοσοκομείο Σπάρτης.

Το χρονικό του ατυχήματος

Οι ορειβάτες, μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής, κινούνταν δεμένοι μεταξύ τους σε χιονισμένη χαράδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από την ομάδα γλίστρησε στον πάγο και συμπαρέσυρε τους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να εγκλωβιστούν σε υψόμετρο 2.000 μέτρων.

Κινητοποίηση «μαμούθ»

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 90 άτομα, ανάμεσά τους ελίτ μονάδες της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ελικοπτέρου Super Puma και των drones της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ», που παρείχαν εικόνα από τα δύσβατα σημεία της χαράδρας.

Σε εξέλιξη η κάθοδος

Αυτή την ώρα, οι διασώστες συνοδεύουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας προς τη βάση του βουνού. Ο χρόνος καθόδου υπολογίζεται σε περίπου δύο ώρες, καθώς το σκοτάδι και ο πάγος απαιτούν εξαιρετική προσοχή. Οι τραυματίες, που μεταφέρθηκαν με όχημα της Πολιτικής Προστασίας, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Διαβάστε ακόμα: Η ομιλία που πρέπει να ακούσεις: Η κόρη της Ενκελέιντα λύγισε το Ευρωκοινοβούλιο – «Έγινα γονέας στα 20 μου γιατί το κράτος απέτυχε»