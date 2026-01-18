Μάριος Μάζαρης: «Δεν έχουν όλα τα παιδιά καλές αναμνήσεις από το σπίτι – Ας κάνουμε το σχολείο αγκαλιά»

Το συγκλονιστικό μήνυμα του αγαπημένου δασκάλου που υπενθυμίζει την αληθινή σημασία της λέξης «Γιορτή». Η έκκληση να προσφέρουμε στα παιδιά τη μαγεία που ίσως τους λείπει από την καθημερινότητα.

Ο δάσκαλος Μάριος Μάζαρης, γνωστός για την εναλλακτική και βαθιά ανθρώπινη προσέγγισή του στην εκπαίδευση, κατάφερε για ακόμη μια φορά να συγκινήσει, αγγίζοντας μια αλήθεια που συχνά παραβλέπουμε: ότι το σχολείο, για πολλά παιδιά, δεν είναι απλώς ένας χώρος μάθησης, αλλά το καταφύγιο όπου χτίζονται οι μοναδικές τους όμορφες αναμνήσεις.

Η «παρεξηγημένη» λέξη Γιορτή

Σε μια εποχή που οι γιορτές έχουν ταυτιστεί με τη σπατάλη και τις φιέστες, ο Μάριος Μάζαρης επαναφέρει το νόημα στη λέξη «Γιορτή». Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, γιορτή σημαίνει «Φως», «Μαζί» και «Ζεστασιά». Είναι η τέχνη του να δημιουργείς αναμνήσεις από το πουθενά, κάτι που έχουν ανάγκη όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την οικονομική ή οικογενειακή τους κατάσταση.

Το σχολείο ως «Σπίτι»

Ο δάσκαλος υπενθυμίζει ότι οι έντονοι ρυθμοί της ζωής, οι οικονομικές δυσκολίες ή τα προβλήματα στις σχέσεις των γονιών, συχνά στερούν από τα παιδιά τη μαγεία στο ίδιο τους το σπίτι. «Ας προσπαθούμε λοιπόν το σχολείο να είναι κι αυτό ΣΠΙΤΙ, και να χωράει όσα ζεσταίνουν την καρδιά και το ΜΑΖΙ μας. Απλά, τρυφερά, με αγκαλιά», σημειώνει, προτρέποντας τους συναδέλφους του και τους γονείς να εστιάσουν στη σύνδεση και την αγάπη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μάριος Μάζαρης / Marios Mazaris (@schoolmarius)

Ένα παιχνίδι λέξεων που ενώνει

Μαζί με τη συνεργάτιδά του Γεωργία Σολωμού, ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία να μοιράζονται λέξεις που ενώνουν, στοχεύοντας σε τάξεις όπου οι λέξεις έχουν ουσιαστικό νόημα. Το μήνυμά του έκλεισε με μια προτροπή να επιβραβεύσουμε όσους παλεύουν καθημερινά να φτιάξουν τη «χειροποίητη μαγεία» για τα παιδιά μας – είτε είναι δάσκαλοι είτε γονείς.

