Θρίλερ στον Ταΰγετο: Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 8 ορειβατών από την κορυφή του Προφήτη Ηλία

Θρίλερ στον Ταΰγετο: Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 8 ορειβατών από την κορυφή του Προφήτη Ηλία

Συναγερμός στην Πυροσβεστική με ελικόπτερο και 41 άνδρες στο σημείο. Οι ορειβάτες παγιδεύτηκαν σε υψόμετρο 2.400 μέτρων κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Πώς έδωσαν το στίγμα τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διάσωσης των τελευταίων ετών στον Ταΰγετο. Οκτώ ορειβάτες παγιδεύτηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (18/1) στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, σε ένα σημείο εξαιρετικά δύσβατο, με τις καιρικές συνθήκες να κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Η μάχη με τον χρόνο και το βουνό

Στο σημείο έχουν σπεύσει 41 πυροσβέστες, ενώ η συμμετοχή ενός ελικοπτέρου κρίνεται καθοριστική, καθώς η πρόσβαση από το έδαφος είναι σχεδόν αδύνατη λόγω του παγετού και της γεωμορφολογίας. Οι ορειβάτες βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις Αρχές, καθώς κατάφεραν να στείλουν το ακριβές στίγμα της θέσης τους μέσω των κινητών τους τηλεφώνων.

Δεν θεωρούνται αγνοούμενοι

Η Πυροσβεστική διευκρινίζει ότι οι οκτώ ορειβάτες δεν αγνοούνται. Βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην κορυφή και αναμένουν τις ομάδες διάσωσης. Ωστόσο, η πτώση της θερμοκρασίας και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή (λόγω της ψυχρής εισβολής) καθιστούν την επιχείρηση επείγουσα, καθώς ο κίνδυνος υποθερμίας είναι ορατός.

Διαβάστε ακόμα: Απεργία Ταξί: Παρατείνεται το «χειρόφρενο» μέχρι την Παρασκευή – Νέα 48ωρη κινητοποίηση 20 και 21 Ιανουαρίου

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Τι συμβαίνει στο σώμα σας αν τρώτε 2 αυγά κάθε μέρα: Τα οφέλη στην υγεία και η μεγάλη αλήθεια για τη χοληστερίνη
Υγεία

Τι συμβαίνει στο σώμα σας αν τρώτε 2 αυγά κάθε μέρα: Τα οφέλη στην υγεία και η μεγάλη αλήθεια για τη χοληστερίνη

Πώς θα μειώσετε τον λογαριασμό του ρεύματος έως και 30%: Οι 6 «αόρατες» συσκευές που καίνε ρεύμα ακόμα και κλειστές
Οικονομία

Πώς θα μειώσετε τον λογαριασμό του ρεύματος έως και 30%: Οι 6 «αόρατες» συσκευές που καίνε ρεύμα ακόμα και κλειστές

Κωνσταντινούπολη: 15χρονος σκότωσε 17χρονο για μια... «ματιά» – Σοκάρουν οι απειλές στη μητέρα του θύματος
Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: 15χρονος σκότωσε 17χρονο για μια... «ματιά» – Σοκάρουν οι απειλές στη μητέρα του θύματος

Eurovision 2026: Ακούστε τώρα τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού – Τα φαβορί και οι εκπλήξεις του Εθνικού Τελικού
Media

Eurovision 2026: Ακούστε τώρα τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού – Τα φαβορί και οι εκπλήξεις του Εθνικού Τελικού

Άρης Δαβαράκης: «Δεν έκανα αποκάλυψη, απλώς περιέγραψα την πραγματικότητά μου» – Η εξομολόγηση για τη σεξουαλικότητά του
ShowBiz

Άρης Δαβαράκης: «Δεν έκανα αποκάλυψη, απλώς περιέγραψα την πραγματικότητά μου» – Η εξομολόγηση για τη σεξουαλικότητά του