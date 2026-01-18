Συναγερμός στην Πυροσβεστική με ελικόπτερο και 41 άνδρες στο σημείο. Οι ορειβάτες παγιδεύτηκαν σε υψόμετρο 2.400 μέτρων κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Πώς έδωσαν το στίγμα τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διάσωσης των τελευταίων ετών στον Ταΰγετο. Οκτώ ορειβάτες παγιδεύτηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (18/1) στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, σε ένα σημείο εξαιρετικά δύσβατο, με τις καιρικές συνθήκες να κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Η μάχη με τον χρόνο και το βουνό

Στο σημείο έχουν σπεύσει 41 πυροσβέστες, ενώ η συμμετοχή ενός ελικοπτέρου κρίνεται καθοριστική, καθώς η πρόσβαση από το έδαφος είναι σχεδόν αδύνατη λόγω του παγετού και της γεωμορφολογίας. Οι ορειβάτες βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις Αρχές, καθώς κατάφεραν να στείλουν το ακριβές στίγμα της θέσης τους μέσω των κινητών τους τηλεφώνων.

Δεν θεωρούνται αγνοούμενοι

Η Πυροσβεστική διευκρινίζει ότι οι οκτώ ορειβάτες δεν αγνοούνται. Βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην κορυφή και αναμένουν τις ομάδες διάσωσης. Ωστόσο, η πτώση της θερμοκρασίας και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή (λόγω της ψυχρής εισβολής) καθιστούν την επιχείρηση επείγουσα, καθώς ο κίνδυνος υποθερμίας είναι ορατός.

