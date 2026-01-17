Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας από την άγρια δολοφονία του 50χρονου Κώστα Αλεξανδρή, προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου, ο οποίος έπεσε νεκρός μετά από καρτέρι θανάτου το πρωί του Σαββάτου.

Δράστης της δολοφονίας φέρεται να είναι ένας 44χρονος, ο οποίος μετά την πράξη του τηλεφώνησε στην αστυνομία λέγοντας: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα». Ο δράστης παρέδωσε το κυνηγετικό όπλο του εγκλήματος και συνελήφθη άμεσα.

Το χρονικό της εκτέλεσης:

Το καρτέρι: Ο 44χρονος φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στον 50χρονο την ώρα που εκείνος κινείτο με το αυτοκίνητό του.



Ο 44χρονος φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στον 50χρονο την ώρα που εκείνος κινείτο με το αυτοκίνητό του. Οι πυροβολισμοί: Το όχημα του θύματος δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς –έναν κατά μέτωπο και δύο από πίσω– με αποτέλεσμα ο 50χρονος να χάσει τον έλεγχο και το αυτοκίνητο να καταλήξει σε γκρεμό.



Το όχημα του θύματος δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς –έναν κατά μέτωπο και δύο από πίσω– με αποτέλεσμα ο 50χρονος να χάσει τον έλεγχο και το αυτοκίνητο να καταλήξει σε γκρεμό. Το κίνητρο: Αν και οι δύο άνδρες συνδέονταν με φιλία ετών, οι σχέσεις τους είχαν διαταραχθεί τον τελευταίο χρόνο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ερωτική αντιζηλία είναι το βασικό κίνητρο που οδήγησε στο έγκλημα.

Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το σημείο εντόπισαν όπλο και μέσα στο αυτοκίνητο του θύματος, γεγονός που υποδηλώνει την ένταση που υπήρχε το τελευταίο διάστημα ανάμεσά τους. Ο 44χρονος οδηγείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

