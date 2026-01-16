Πέθανε ο γνωστός επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης – Θλίψη στο Μικρολίμανο και τη showbiz

Πέθανε ο γνωστός επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης – Θλίψη στο Μικρολίμανο και τη showbiz

Σοκ και θλίψη επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο και τη showbiz από την είδηση του θανάτου του Νεκτάριου Γαλίτη. Ο γνωστός επιχειρηματίας, που συνέδεσε το όνομά του με το Μικρολίμανο, έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας το πένθος σε φίλους και συνεργάτες.

Ο Νεκτάριος Γαλίτης ήταν ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης γνωστού καταστήματος εστίασης στον Πειραιά, ενώ είχε γίνει ευρύτερα γνωστός μέσα από τη σχέση του με την παρουσιάστρια Μαρία Ηλιάκη, με την οποία υπήρξαν ζευγάρι από το 2015 έως το 2017.

Το συγκινητικό «αντίο» του Μιχάλη Ιατρόπουλου

Ο ηθοποιός Μιχάλης Ιατρόπουλος, στενός φίλος του επιχειρηματία, τον αποχαιρέτησε με μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media: «Καλό ταξίδι λατρεμένε όλων μας, κύριε Νεκτάριε Γαλίτη.

Καλή ξεκούραση λιοντάρι μου, πέτα στο φως που σου ταιριάζει. Σε ευχαριστώ για την τρέλα σου και την ανεπανάληπτη ψυχάρα σου», έγραψε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με σπάνιο χαρακτήρα.Ο θάνατός του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην αθηναϊκή νύχτα και στον Πειραιά, όπου ο Νεκτάριος Γαλίτης ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και σεβαστός.

