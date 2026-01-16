Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η αναζήτηση της 16χρονης Γερμανίδας, Λόρα, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν πριν από λίγες ημέρες. Μια μαρτυρία από τη Βάρη έφερε νέα δεδομένα, όμως η εξέταση του βίντεο από την Αστυνομία και τους γονείς της οδηγεί σε αδιέξοδο.

Παρά τις ελπίδες που γεννήθηκαν μετά τον εντοπισμό μιας κοπέλας που έμοιαζε εκπληκτικά στην ανήλικη σε καφετέρια στη Βάρη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά δεν πρόκειται για τη Λόρα. Το οπτικό υλικό εξετάστηκε εξονυχιστικά, με τους γονείς της 16χρονης να πιστοποιούν πως το εικονιζόμενο πρόσωπο δεν είναι η κόρη τους.

Η μαρτυρία που συγκλόνισε: «Έφυγε τρέχοντας μόλις είδε το ρεπορτάζ»

Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε μια σκηνή που προκάλεσε σοκ. Όπως ανέφερε, η κοπέλα επισκέφθηκε το κατάστημα δύο φορές. Τη δεύτερη φορά, ενώ καθόταν στο μαγαζί, είδε στην τηλεόραση το ρεπορτάζ για την εξαφάνιση της Λόρα. Τότε, σύμφωνα με τον μάρτυρα, έστρεψε το κεφάλι της και έφυγε τρέχοντας.

Η κοπέλα χρησιμοποίησε κάρτα ξένης τράπεζας για να πληρώσει, μιλούσε αγγλικά και επιβιβάστηκε σε λεωφορείο με κατεύθυνση τη Γλυφάδα. Παρά την ομοιότητα και την ταραγμένη συμπεριφορά, οι Αρχές πλέον στρέφουν τις έρευνες ξανά στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου υπάρχουν οι τελευταίες αξιόπιστες μαρτυρίες.

Η Ασφάλεια συνεχίζει να ελέγχει κάθε πληροφορία που φτάνει στα γραφεία της, καθώς η 16χρονη Γερμανίδα παραμένει εξαφανισμένη για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.

