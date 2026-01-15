Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ: Νέο τρελό Τζακ Ποτ 12,7 εκατ. ευρώ – Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της Πέμπτης

Νέο θρίλερ στην κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου 2026, καθώς σημειώθηκε ακόμα ένα τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία.

Το ποσό που θα μοιράσει το τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ την ερχόμενη Κυριακή εκτοξεύεται στα 12,7 εκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας τεράστιο ενδιαφέρον στους παίκτες σε όλη τη χώρα.

Οι τυχεροί αριθμοί και τα αποτελέσματα

Στην αποψινή κλήρωση (αριθμός 3015), οι αριθμοί που έβγαλε η κληρωτίδα είναι: 6, 7, 31, 36, 39 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 1.

1η Κατηγορία (5+1): Τζακ Ποτ (12,7 εκατ. για Κυριακή)

2η Κατηγορία (5): Τζακ Ποτ

Επόμενη Κλήρωση: Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.

