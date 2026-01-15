Θρήνος στη Χαλκίδα για την 13χρονη Κάτια: Η αλήθεια για τα αίτια θανάτου της – Τι έδειξαν οι εξετάσεις για τη γρίπη

Βαρύ πένθος επικρατεί στη Χαλκίδα μετά την είδηση του θανάτου της 13χρονης Κάτιας, μαθήτριας του Ειδικού Σχολείου της πόλης. Η μικρή «μαχήτρια» έχασε τη μάχη για τη ζωή στο νοσοκομείο Παίδων, με τις αρχικές πληροφορίες περί θανάτου από γρίπη να διαψεύδονται. Η ιατρική γνωμάτευση κάνει λόγο για πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρών υποκείμενων νοσημάτων που επιβάρυναν την ήδη εύθραυστη υγεία της.

«Ήταν θετική στη γρίπη, αλλά δεν κατέληξε από αυτό»

Η διευκρίνιση Γιαννάκου: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ξεκαθάρισε ότι το παιδί έπασχε από μεταβολικά νοσήματα και εγκεφαλικό οίδημα, για το οποίο μάλιστα είχε χειρουργηθεί. Αν και βρέθηκε θετική στη γρίπη, η λοίμωξη δεν ήταν η γενεσιουργός αιτία του θανάτου της.



Το χρονικό της νοσηλείας: Το κορίτσι νοσηλευόταν για ημέρες, αρχικά στο «Αγλαΐα Κυριακού» και στη συνέχεια στο «Αγία Σοφία», με την κατάσταση της υγείας της να επιδεινώνεται ραγδαία λόγω του γενετικού συνδρόμου από το οποίο έπασχε.

Η έκκληση του σχολείου

Με αφορμή το τραγικό γεγονός, τα μέλη του Συλλόγου υπενθυμίζουν την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και προστασία των παιδιών με αναπηρία ή σύνδρομα, καθώς για εκείνα ακόμα και μια απλή ίωση μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη.

